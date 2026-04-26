Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Флик: Искам да забравя за всички изчисления

  • 26 апр 2026 | 03:50
Ханзи Флик говори след победата на Барселона с 2:0, която даде внушителен аванс на каталунците от 11 точки на върха в Ла Лига. При това положение “блаугранас” вече могат да се считат за шампиони и въпросът е не дали, а кога германският специалист ще ознаменува втората си титла начело на колоса от Иберийския полуостров.

"Искахме да играем наш собствен стил на футбол. Наистина оцених играта, което видях днес – както с топката, така и без нея. Бяхме много внимателни с дългите подавания. Отборът свърши страхотна работа. Имахме своите шансове още преди първия гол. Но, разбира се, моментът, в който е отбелязан гол, е много важен. И вторият също.

Педри е страхотен играч, отношението и представянето му бяха добри днес. Рашфорд изигра добър мач, което е точно това, което искаме от него. Щастлив съм от гола му, защото беше много важен. Искам да забравя за всички изчисления. Единственото важно нещо е какво ще се случи днес. Няма нужда да мислим за други мачове. Трябва да празнуваме, когато всичко свърши”, каза Флик.

Следвай ни:

Виж всички

