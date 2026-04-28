Барселона със специално изискване към Испания относно участието на Ямал на Световното

В Барселона предстоят натоварени седмици както в офисите, така и на терена, където отборът на Ханзи Флик е много близо до защитата на титлата си в Ла Лига. Въпреки това, една от новините, които най-много нарушиха плановете в тази финална част на сезона, беше контузията на Ламин Ямал.

Ямал: Това не е краят, а само една пауза

В мача от първенството срещу Селта големият талант на каталунците получи сериозна травма в подколянното сухожилие на левия крак, която го извади от игра до края на сезона. Засега обаче всичко сочи, че той ще се възстанови навреме за Световното първенство това лято с испанския национален отбор на Луис де ла Фуенте.

В тази връзка "Спорт" съобщава, че Барселона ще има изисквания към националния отбор на Испания във връзка с участието на Ямал на Мондиал 2026. От клуба категорично не искат завръщането на големия талант да бъде пришпорвано.

Каталунците разбират, че той ще бъде в списъка на Луис де ла Фуенте за световното първенство, но ако е необходимо, не биха имали нищо против той да пропусне някои от първите мачове на турнира, за да се избегнат рискове, с цел да бъде напълно готов за по-натоварената фаза.

Така е възможно Ямал да не играе нито срещу Кабо Верде на 15 юни в дебюта на Испания на турнира в САЩ, Канада и Мексико, нито срещу Саудитска Арабия на 21-ви. Той би могъл да бъде на 100% готов за сблъсъка с Уругвай, който може да реши първото място в групата, и след това да посрещне с увереност елиминациите и решаващата фаза на турнира.

Във всеки случай, в Барса са категорични, че ако преценят, че Ламин Ямал не е в оптимално състояние, няма да се поколебаят да изразят позицията си и да поставят здравето на играча над всичко останало.

🚨 Barcelona met with physiotherapists of the Spanish national team to discuss Lamine Yamal's injury and recovery plan.



The club will not take any risks with him, as the risk of relapse is considerable.



They mention that Dembélé and Messi both struggled with the same injury… pic.twitter.com/EWSXsdvhsz — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 28, 2026

"Спорт" съобщава още, че вчера се е провела работна среща на спортния щаб на „блаугранас“ заедно с елитните физиотерапевти Раул Мартинес и Фернандо Галан. Двамата играят ключова роля, тъй като са работили като физиотерапевти за Кралската испанска футболна федерация и в момента си сътрудничат и с Барса.

Те са обсъждали контузията на Ямал и неговото възстановяване. Галан редовно работи с националите на Барселона, когато са на лагер с испанския отбор, което улеснява директната комуникация между двете страни. Поради тази причина срещата е послужила за координиране на информацията за травмата на младата звезда, както и за анализ на първите дни след нея и споделяне на медицински становища. Също така е бил начертан и план за действие, когато Ламин Ямал се присъедини към лагера на отбора на Луис де ла Фуенте.

В клуба са наясно, че абсолютният приоритет е правилното управление на възстановяването на нападателя, особено поради високия риск от рецидив при този тип контузии. Идеята е да не се ускоряват сроковете и да се обърне внимание на всеки детайл, за да се избегнат всякакви усложнения, които биха могли да компрометират състоянието му в средносрочен и дългосрочен план.

Медик уплаши Испания: Рискът от рецидив при контузията на Ямал е 30%, струва ми се малко вероятно да е на Световното

Отсъствието на Ламин Ямал предизвиква безпокойство, но тъй като титлата в Ла Лига е почти сигурна, фокусът е върху това той да се завърне в най-доброто възможно състояние. Клубът ще следи постоянно неговото развитие, като ще го подкрепя през целия процес, за да оптимизира възстановяването му.

Снимки: Imago