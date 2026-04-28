Барселона със специално изискване към Испания относно участието на Ямал на Световното

В Барселона предстоят натоварени седмици както в офисите, така и на терена, където отборът на Ханзи Флик е много близо до защитата на титлата си в Ла Лига. Въпреки това, една от новините, които най-много нарушиха плановете в тази финална част на сезона, беше контузията на Ламин Ямал.
Ямал: Това не е краят, а само една пауза
В мача от първенството срещу Селта големият талант на каталунците получи сериозна травма в подколянното сухожилие на левия крак, която го извади от игра до края на сезона. Засега обаче всичко сочи, че той ще се възстанови навреме за Световното първенство това лято с испанския национален отбор на Луис де ла Фуенте.
В тази връзка "Спорт" съобщава, че Барселона ще има изисквания към националния отбор на Испания във връзка с участието на Ямал на Мондиал 2026. От клуба категорично не искат завръщането на големия талант да бъде пришпорвано.
Каталунците разбират, че той ще бъде в списъка на Луис де ла Фуенте за световното първенство, но ако е необходимо, не биха имали нищо против той да пропусне някои от първите мачове на турнира, за да се избегнат рискове, с цел да бъде напълно готов за по-натоварената фаза.
Така е възможно Ямал да не играе нито срещу Кабо Верде на 15 юни в дебюта на Испания на турнира в САЩ, Канада и Мексико, нито срещу Саудитска Арабия на 21-ви. Той би могъл да бъде на 100% готов за сблъсъка с Уругвай, който може да реши първото място в групата, и след това да посрещне с увереност елиминациите и решаващата фаза на турнира.
Във всеки случай, в Барса са категорични, че ако преценят, че Ламин Ямал не е в оптимално състояние, няма да се поколебаят да изразят позицията си и да поставят здравето на играча над всичко останало.
"Спорт" съобщава още, че вчера се е провела работна среща на спортния щаб на „блаугранас“ заедно с елитните физиотерапевти Раул Мартинес и Фернандо Галан. Двамата играят ключова роля, тъй като са работили като физиотерапевти за Кралската испанска футболна федерация и в момента си сътрудничат и с Барса.
Те са обсъждали контузията на Ямал и неговото възстановяване. Галан редовно работи с националите на Барселона, когато са на лагер с испанския отбор, което улеснява директната комуникация между двете страни. Поради тази причина срещата е послужила за координиране на информацията за травмата на младата звезда, както и за анализ на първите дни след нея и споделяне на медицински становища. Също така е бил начертан и план за действие, когато Ламин Ямал се присъедини към лагера на отбора на Луис де ла Фуенте.
В клуба са наясно, че абсолютният приоритет е правилното управление на възстановяването на нападателя, особено поради високия риск от рецидив при този тип контузии. Идеята е да не се ускоряват сроковете и да се обърне внимание на всеки детайл, за да се избегнат всякакви усложнения, които биха могли да компрометират състоянието му в средносрочен и дългосрочен план.
Отсъствието на Ламин Ямал предизвиква безпокойство, но тъй като титлата в Ла Лига е почти сигурна, фокусът е върху това той да се завърне в най-доброто възможно състояние. Клубът ще следи постоянно неговото развитие, като ще го подкрепя през целия процес, за да оптимизира възстановяването му.
Снимки: Imago