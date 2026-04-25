Кайзерслаутерн окончателно отпадна от битката за промоция в Бундеслигата

Кайзерслаутерн таеше надежди да се добере до третото място във Втора Бундеслига и да играе плейофи за изкачване в елита, но те бяха изпепелени след домакинската загуба от Айнтрахт (Брауншвайг) с 0:2. Поражението остави "лаутерите" на 7-о място в класирането, на 9 точки зад третия Елверсберг на Лукас Петков.

Атанас Чернев за пореден път не беше в групата за двубоя на Кайзерслаутерн. Българският защитник за последно игра в края на февруари при загубата с 1:2 от Падерборн.

В предишния кръг "лаутерите" отстъпиха с 0:3 на Холщайн (Кил) и срещу борещия се за оцеляване Айнтрахт (Брауншвайг) искаха да се реваншират пред феновете си. Вместо това, гостите поведоха още в 14-тата минута с гол на Фариде Алиду, а в средата на втората част Еренджан Ярдъмджъ затвърди успеха на Айнтрахт, който вече е 13-ти в таблицата.

Начело във Втора Бундеслига е Шалке 04 с 61 точки, пред Падерборн с 58 и Елверсберг с 55.

Снимки: Imago