Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кайзерслаутерн
  3. Атанас Чернев остана забравен в пореден двубой на Кайзерслаутерн

Атанас Чернев остана забравен в пореден двубой на Кайзерслаутерн

  • 4 апр 2026 | 16:08
Атанас Чернев остана забравен в пореден двубой на Кайзерслаутерн

Кайзерслаутерн надви Фортуна (Дюселдорф) с 3:0 като домакин в мач от 28-ия кръг на Втора Бундеслига. Българският футболист на “лаутерите” Атанас Чернев обаче отново беше само свидетел на случващото се, защото остана сред резервите. Защитникът, който е преотстъпен от Ещрела Амадора, вече не е записвал участие в четвърти пореден двубой на своя отбор. Общо в предходните шест срещи той има само едно полувреме.

Кайзерслаутерн обаче изглежда обречен, че няма да успее да се пребори за промоция в германския елит, защото е далеч от първите три позиции. Победата сега идва след три загуби в преходните четири кръга, което на практика уби шансовете на тима.

Иначе ключов в мача срещу Фортуна беше червеният картон на Сима Сусо от гостите още в 22-рата минута. След това домакините наложиха сериозно игрово предимство и стигнаха до три попадения. Якоб Расмусен беше точен за 1:0 в 62-рата, а в 76-ата Семих Шехин удвои. Дълбоко в добавеното време се разписа и Даниел Ханслик.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 5546
  • 3
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 956
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 397
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 402
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 1519
  • 1
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 977
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58724
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 212836
  • 864
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1288
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40079
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2462
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17814
  • 4