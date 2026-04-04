Атанас Чернев остана забравен в пореден двубой на Кайзерслаутерн

Кайзерслаутерн надви Фортуна (Дюселдорф) с 3:0 като домакин в мач от 28-ия кръг на Втора Бундеслига. Българският футболист на “лаутерите” Атанас Чернев обаче отново беше само свидетел на случващото се, защото остана сред резервите. Защитникът, който е преотстъпен от Ещрела Амадора, вече не е записвал участие в четвърти пореден двубой на своя отбор. Общо в предходните шест срещи той има само едно полувреме.

Кайзерслаутерн обаче изглежда обречен, че няма да успее да се пребори за промоция в германския елит, защото е далеч от първите три позиции. Победата сега идва след три загуби в преходните четири кръга, което на практика уби шансовете на тима.

Иначе ключов в мача срещу Фортуна беше червеният картон на Сима Сусо от гостите още в 22-рата минута. След това домакините наложиха сериозно игрово предимство и стигнаха до три попадения. Якоб Расмусен беше точен за 1:0 в 62-рата, а в 76-ата Семих Шехин удвои. Дълбоко в добавеното време се разписа и Даниел Ханслик.