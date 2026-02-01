Популярни
  Футбол свят
  2. Футбол свят
  Гол на Лукас Петков даде тон за успех на Елверсберг

Гол на Лукас Петков даде тон за успех на Елверсберг

  • 1 фев 2026 | 00:23
  • 96
  • 0
Гол на Лукас Петков даде тон за успех на Елверсберг

Елверсберг записа победа с 3:1 в гостуването си на Кайзерслаутерн от 20-ия кръг на Втора Бундеслига. Един от героите за гостите бе българският халф Лукас Петков, който отбеляза първия гол в мача от дузпа в 45-ата минута. Той остана на терена до 91-вата минута, когато бе заменен от Щанге.

Елверсберг получи дузпа в добавеното време на първата част за нарушение на Лиън Робинсън, който получи втори жълт и червен картон. Петков пък изпълни наказателния удар и бе точен за 0:1.

Съдията обаче добави още няколко допълнителни минути към първото полувреме и в 9-ата от тях резултатът бе изравнен, след като Максимилиан Рор сиотбеляза автогол.

През втората част обаче численодо предимство на Елверсберг си каза думата и той стигна до успеха с голове на Давид Мокуа Нтусу в 55-ата и Лука Шнелбахер в 86-ата минута.

С този успех Елверсберг продължава да диша във врата на лидера Шалке 04, като с 38 точки е само на 1 зад "кралскосините", заемайки второто място във временното класиране. Кайзерслаутерн остава на 6-ата позиция с 31 точки.

