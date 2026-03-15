  Кайзерслаутерн спечели без Атанас Чернев

  • 15 март 2026 | 16:46
Във втори пореден двубой Атанас Чернев не записа участие за Кайзерслаутерн, но поне сега тимът успя да постигне победа. На свой терен “лаутерите” сразиха Карлсруе с 3:0 в мач от 26-ия кръг на Втора Бундеслига и все още имат шансове за промоция, макар те да не са високи.

Българският национал, който е в клуба под наем, беше сред резервите, но така и не се появи в игра. Преди седмица при гостуването на Бохум пък той дори не беше в групата. За последно Чернев получи шанс срещу Падерборн на 28 февруари, когато обаче беше заменен още на полувремето.

Семих Шахин (3’), Мергим Бериша (14’) и Махир Емрели (90+4’) вкараха головете за Кайзерслаутерн срещу Карлсруе.

За Първа Бундеслига директно се класират първите два тима в крайното класиране, а третият играе бараж.

