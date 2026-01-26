Атанас Чернев след дебюта си във Втора Бундесига: Чувството е, че изпуснахме победата срещу Шалке

Българският национален защитник Атанас Чернев дебютира за новия си отбор Кайзерслаутерн в първенството на Втора Бундеслига, а "червените дяволи" завършиха 2:2 при гостуването си на лидера Шалке 04 в 19-ия кръг.

"Беше много физически натоварен мач. Очаквахме оспорван мач и точно такъв се получи. Всички дадоха всичко от себе си. Не можем да се виним в това отношение. Целта ми винаги е да дам всичко от себе си. Последните пет минути бяха хаотични. Това може да се случи във футбола. Но се чувствам сякаш загубихме две точки", каза пред клубната страница Атанас Чернев.