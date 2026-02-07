Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дармщат
  3. Нюрнбергер и Дармщат разбиха Чернев и Кайзерслаутерн

Нюрнбергер и Дармщат разбиха Чернев и Кайзерслаутерн

  • 7 фев 2026 | 23:54
  • 153
  • 0
Нюрнбергер и Дармщат разбиха Чернев и Кайзерслаутерн

Българите Фабиан Нюрнбергер и Атанас Чернев бяха титуляри за клубните си отбори при успеха на Дармщат с 4:0 над Кайзерслаутерн в срещата от 21-вия кръг на Втора Бундеслига. Трите точки запазиха лидерската позиция на победителите, които имат два пункта повече от третия Падерборн, докато съперникът от Кайзерслаутерн остана на цели осем точки от плейофите за изкачване в елитната Бундеслига.

Нюрнбергер не остана на терена до последния съдийски сигнал, а вместо това бе заменен малко преди края. В първата минута на добавеното време той отстъпи мястото си на Фабиан Холанд.

Чернев пък записа цял мач за Кайзерслаутерн.

Нюрнбергер и Дармщат направиха голяма крачка още през първото полувреме, след като до почивката реализираха три от четирите си попадения.

Фрейзър Хорнби даде преднина на домакините след само 5 минути игра, реализирайки дузпа, а след това добави на сметката си и асистенция, давайки последния пас при гола на Фин Лакенмахер в 29-ата минута. В изтичащите минути на редовното време на първата част пък преднината стана класическа, след като и Кай Клефиш се разписа.

Четвъртият гол падна малко след като Фабиан Нюрнбергер напусна терена и Лука Марзайлер оформи разгромната победа за своите.

В следващия кръг Дармщат ще гостува на Брауншвайг, докато Кайзерслаутерн приема последния в класирането Гройтер Фюрт. И двата мача са на 14-и февруари (събота).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Христов и Специя изпуснаха пряк конкурент

Христов и Специя изпуснаха пряк конкурент

  • 7 фев 2026 | 22:31
  • 424
  • 0
Брентфорд продължи лошата форма на Нюкасъл, "свраките" все по-далеч от зона Шампионска лига

Брентфорд продължи лошата форма на Нюкасъл, "свраките" все по-далеч от зона Шампионска лига

  • 7 фев 2026 | 21:41
  • 1568
  • 1
Гладбах спря Леверкузен в нервно регионално дерби, здраво меле и разсъблечен играч белязаха двубоя

Гладбах спря Леверкузен в нервно регионално дерби, здраво меле и разсъблечен играч белязаха двубоя

  • 7 фев 2026 | 21:35
  • 1244
  • 0
Спорна дузпа остави Наполи в играта за титлата

Спорна дузпа остави Наполи в играта за титлата

  • 7 фев 2026 | 21:22
  • 4247
  • 7
Симеоне предупреди играчите на Атлетико да не подценяват Бетис

Симеоне предупреди играчите на Атлетико да не подценяват Бетис

  • 7 фев 2026 | 21:03
  • 709
  • 0
Ланс тресна Рен и се върна на върха в Лига 1

Ланс тресна Рен и се върна на върха в Лига 1

  • 7 фев 2026 | 20:44
  • 888
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 104144
  • 508
Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

  • 7 фев 2026 | 19:16
  • 40185
  • 223
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 68325
  • 162
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 23509
  • 20
Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

  • 7 фев 2026 | 19:11
  • 23473
  • 123
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 40108
  • 129