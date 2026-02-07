Нюрнбергер и Дармщат разбиха Чернев и Кайзерслаутерн

Българите Фабиан Нюрнбергер и Атанас Чернев бяха титуляри за клубните си отбори при успеха на Дармщат с 4:0 над Кайзерслаутерн в срещата от 21-вия кръг на Втора Бундеслига. Трите точки запазиха лидерската позиция на победителите, които имат два пункта повече от третия Падерборн, докато съперникът от Кайзерслаутерн остана на цели осем точки от плейофите за изкачване в елитната Бундеслига.

Нюрнбергер не остана на терена до последния съдийски сигнал, а вместо това бе заменен малко преди края. В първата минута на добавеното време той отстъпи мястото си на Фабиан Холанд.

Чернев пък записа цял мач за Кайзерслаутерн.

Нюрнбергер и Дармщат направиха голяма крачка още през първото полувреме, след като до почивката реализираха три от четирите си попадения.

The atmosphere in the 2nd tier of German football. Wow. FC Kaiserslautern vs Hertha BSC. 🇩🇪👏 pic.twitter.com/ECBZ6mtcci — EuroFoot (@eurofootcom) November 9, 2025

Фрейзър Хорнби даде преднина на домакините след само 5 минути игра, реализирайки дузпа, а след това добави на сметката си и асистенция, давайки последния пас при гола на Фин Лакенмахер в 29-ата минута. В изтичащите минути на редовното време на първата част пък преднината стана класическа, след като и Кай Клефиш се разписа.

Четвъртият гол падна малко след като Фабиан Нюрнбергер напусна терена и Лука Марзайлер оформи разгромната победа за своите.

В следващия кръг Дармщат ще гостува на Брауншвайг, докато Кайзерслаутерн приема последния в класирането Гройтер Фюрт. И двата мача са на 14-и февруари (събота).