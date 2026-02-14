Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кайзерслаутерн
  3. Заради лоша игра: замениха български национал след само 26 минути

Заради лоша игра: замениха български национал след само 26 минути

  • 14 фев 2026 | 14:42
  • 7137
  • 4
Заради лоша игра: замениха български национал след само 26 минути

Националът Атанас Чернев беше заменен след само 26 минути игра за Кайзерслаутерн в двубоя срещу Гройтер Фюрт от 22-рия кръг на Втора Бундеслига. В случая обаче не става дума за травма. Защитникът беше титуляр, но набързо си изкара жълт картон, а и допусна няколко грешки, което вероятно накара наставникът Торстен Либернехт да го извади.

Към момента на смяната Кайзерслаутерн все пак водеше с 1:0 след попадение на Семих Шахин в 10-ата минута.

При напускането си на терена Чернев видимо беше недоволен. За краткия си престой на терена той загуби три дуела от три и извърши един фал - задържане, за което беше предупреден официално в 18-ата минута. На всичко отгоре, още в петата минута, пас на бившия футболист на Ботев (Пловдив) беше пресечен от играч на съперника, който излезе сам срещу вратаря, но стреля в аут.

Това беше четвърто участие за българина след преотстъпването му от Ещрела Амадора през януари. В предходните три мача с екипа на Кайзерслаутерн той изкарваше пълни 90 минути.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Съставите на Вердер и Байерн, любопитни промени за баварците

Съставите на Вердер и Байерн, любопитни промени за баварците

  • 14 фев 2026 | 15:43
  • 395
  • 0
Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 15:28
  • 1312
  • 0
Симеоне: Нямам думи да опиша какво чувствам към Атлетико, Алварес се нуждаеше от гола си срещу Барселона

Симеоне: Нямам думи да опиша какво чувствам към Атлетико, Алварес се нуждаеше от гола си срещу Барселона

  • 14 фев 2026 | 15:18
  • 385
  • 1
Тотнъм обяви изненадващия избор за треньор

Тотнъм обяви изненадващия избор за треньор

  • 14 фев 2026 | 14:28
  • 3048
  • 0
Бащата на Мбапе: Килиан си тръгна на 13 години и никога не се завърна

Бащата на Мбапе: Килиан си тръгна на 13 години и никога не се завърна

  • 14 фев 2026 | 14:09
  • 4469
  • 4
Астън Вила разчита на старата гвардия и магията на Емери, но докога

Астън Вила разчита на старата гвардия и магията на Емери, но докога

  • 14 фев 2026 | 12:08
  • 3567
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

  • 14 фев 2026 | 15:48
  • 35762
  • 100
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 20037
  • 57
Четири наши момичета в спринта на 7.5 км в биатлона, състезанието започна

Четири наши момичета в спринта на 7.5 км в биатлона, състезанието започна

  • 14 фев 2026 | 15:45
  • 2897
  • 0
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 7977
  • 0
Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 15:28
  • 1312
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 8269
  • 5