Заради лоша игра: замениха български национал след само 26 минути

Националът Атанас Чернев беше заменен след само 26 минути игра за Кайзерслаутерн в двубоя срещу Гройтер Фюрт от 22-рия кръг на Втора Бундеслига. В случая обаче не става дума за травма. Защитникът беше титуляр, но набързо си изкара жълт картон, а и допусна няколко грешки, което вероятно накара наставникът Торстен Либернехт да го извади.

Към момента на смяната Кайзерслаутерн все пак водеше с 1:0 след попадение на Семих Шахин в 10-ата минута.

При напускането си на терена Чернев видимо беше недоволен. За краткия си престой на терена той загуби три дуела от три и извърши един фал - задържане, за което беше предупреден официално в 18-ата минута. На всичко отгоре, още в петата минута, пас на бившия футболист на Ботев (Пловдив) беше пресечен от играч на съперника, който излезе сам срещу вратаря, но стреля в аут.

Това беше четвърто участие за българина след преотстъпването му от Ещрела Амадора през януари. В предходните три мача с екипа на Кайзерслаутерн той изкарваше пълни 90 минути.