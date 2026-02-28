Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Кайзерслаутерн
  3. Ново разочарование за Атанас Чернев в Кайзерслаутерн

Ново разочарование за Атанас Чернев в Кайзерслаутерн

  • 28 фев 2026 | 16:16
  • 832
  • 1
Ново разочарование за Атанас Чернев в Кайзерслаутерн

Кайзерслаутерн на Атанас Чернев допусна домакинска загуба 1:2 от Падерборн в директна битка за промоция в германския елит. Българският национал ще запомни с лошо и този мач, след като напоследък като цяло не му върви. Той започна като титуляр, но беше заменен още на полувремето. Преди две седмици той беше изваден от треньора още в средата на първата част заради неубедителна игра, а в миналия кръг остана на пейката.

Сега Чернев имаше малшанса да направи нарушението, от което Падерборн вкара първия си гол. Това стана секунди преди паузата, когато българинът фаулира Марино точно пред наказателното поле, а от последвалия удар Бракелман изведе съперника напред.

Този резултат се запази чак до добавеното време на второто полувреме. В него гостите реализираха втори гол чрез Филип Билбия от дузпа. Остана обаче време Кайзерслаутерн да намали на 1:2 чрез Кени Редондо, но домакините не успяха да стигнат и до изравняване.

Поражението в този 24-ти кръг намалява шансовете на “лаутерите”, които се борят да стигнат поне до третото място, което праща на бараж. Директно в Първа Бундеслига влизат само първите два тима в крайното класиране.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

  • 28 фев 2026 | 15:35
  • 1818
  • 2
Бивш футболист на Барселона не успя да избяга навреме от Иран

Бивш футболист на Барселона не успя да избяга навреме от Иран

  • 28 фев 2026 | 14:59
  • 1755
  • 0
Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

  • 28 фев 2026 | 14:47
  • 1386
  • 0
Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

  • 28 фев 2026 | 14:25
  • 355
  • 0
Краев бележи, австралийският му тим громи

Краев бележи, австралийският му тим громи

  • 28 фев 2026 | 14:17
  • 577
  • 2
Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

  • 28 фев 2026 | 14:12
  • 718
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември и ЦСКА, промени при "червените"

11-те на Септември и ЦСКА, промени при "червените"

  • 28 фев 2026 | 16:27
  • 8055
  • 22
Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

  • 28 фев 2026 | 16:53
  • 15913
  • 35
Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

  • 28 фев 2026 | 16:01
  • 7326
  • 14
Ливърпул 1:0 Уест Хам, ранен гол на Екитике

Ливърпул 1:0 Уест Хам, ранен гол на Екитике

  • 28 фев 2026 | 17:00
  • 1670
  • 0
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 14294
  • 40
Барселона - Виляреал (съставите)

Барселона - Виляреал (съставите)

  • 28 фев 2026 | 16:31
  • 880
  • 3