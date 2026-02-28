Ново разочарование за Атанас Чернев в Кайзерслаутерн

Кайзерслаутерн на Атанас Чернев допусна домакинска загуба 1:2 от Падерборн в директна битка за промоция в германския елит. Българският национал ще запомни с лошо и този мач, след като напоследък като цяло не му върви. Той започна като титуляр, но беше заменен още на полувремето. Преди две седмици той беше изваден от треньора още в средата на първата част заради неубедителна игра, а в миналия кръг остана на пейката.

Сега Чернев имаше малшанса да направи нарушението, от което Падерборн вкара първия си гол. Това стана секунди преди паузата, когато българинът фаулира Марино точно пред наказателното поле, а от последвалия удар Бракелман изведе съперника напред.

Този резултат се запази чак до добавеното време на второто полувреме. В него гостите реализираха втори гол чрез Филип Билбия от дузпа. Остана обаче време Кайзерслаутерн да намали на 1:2 чрез Кени Редондо, но домакините не успяха да стигнат и до изравняване.

Поражението в този 24-ти кръг намалява шансовете на “лаутерите”, които се борят да стигнат поне до третото място, което праща на бараж. Директно в Първа Бундеслига влизат само първите два тима в крайното класиране.