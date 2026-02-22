Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кайзерслаутерн
  3. Кайзерслаутерн спечели и без помощта на Атанас Чернев

Кайзерслаутерн спечели и без помощта на Атанас Чернев

  • 22 фев 2026 | 16:49
  • 369
  • 0
Кайзерслаутерн спечели и без помощта на Атанас Чернев

Кайзерслаутерн на Атанас Чернев записа нова победа във Втора Бундеслига и продължава битката за евентуална промоция в германския елит. Този път “червените дяволи” надвиха Пройсен Мюнстер с 3:2 като гости. Българският национал обаче не взе участие в мача, тъй като остана на пейката.

Преди седмица Чернев беше титуляр срещу Гройтер Фюрт, но след няколко грешки беше изваден още в средата на първата част. Появилият се вместо него тогава кореец Ким игра този път.

Марлон Ритер изведе Кайзерслаутерн напред още в 9-ата минута от дузпа, но в 21-вата Янис Ойер изравни. Гостите все пак успяха да нанесат решаващ удар в края на полувремето с още два гола, дело отново на Ритер (40’) и Норман Басет (45’).

Тази разлика от две попадения се запази чак до 87-ата, когато Ойер реализира още веднъж за Пройсен, но после Кайзерслаутерн не допусна промяна в резултата и си тръгна с трите точки.

Промоция в Първа Бундеслига директно печелят първите два отбора в класирането, а третият играе бараж.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

  • 22 фев 2026 | 15:31
  • 777
  • 2
Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

  • 22 фев 2026 | 15:30
  • 1386
  • 2
Халф на Лацио е със счупена ключица

Халф на Лацио е със счупена ключица

  • 22 фев 2026 | 15:23
  • 484
  • 1
Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

  • 22 фев 2026 | 14:57
  • 1174
  • 5
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 18:55
  • 13982
  • 17
Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

  • 22 фев 2026 | 14:45
  • 1483
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:2 Левски, Око-Флекс даде преднина на "сините"

ЦСКА 1948 1:2 Левски, Око-Флекс даде преднина на "сините"

  • 22 фев 2026 | 17:28
  • 94947
  • 320
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 18:55
  • 13982
  • 17
Съставите на Тотнъм и Арсенал

Съставите на Тотнъм и Арсенал

  • 22 фев 2026 | 17:44
  • 2108
  • 1
САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

  • 22 фев 2026 | 17:33
  • 14403
  • 13
На полувремето: Барселона 2:0 Леванте

На полувремето: Барселона 2:0 Леванте

  • 22 фев 2026 | 17:15
  • 5022
  • 16
Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

  • 22 фев 2026 | 14:03
  • 16429
  • 3