Кайзерслаутерн спечели и без помощта на Атанас Чернев

Кайзерслаутерн на Атанас Чернев записа нова победа във Втора Бундеслига и продължава битката за евентуална промоция в германския елит. Този път “червените дяволи” надвиха Пройсен Мюнстер с 3:2 като гости. Българският национал обаче не взе участие в мача, тъй като остана на пейката.

Преди седмица Чернев беше титуляр срещу Гройтер Фюрт, но след няколко грешки беше изваден още в средата на първата част. Появилият се вместо него тогава кореец Ким игра този път.

Марлон Ритер изведе Кайзерслаутерн напред още в 9-ата минута от дузпа, но в 21-вата Янис Ойер изравни. Гостите все пак успяха да нанесат решаващ удар в края на полувремето с още два гола, дело отново на Ритер (40’) и Норман Басет (45’).

Тази разлика от две попадения се запази чак до 87-ата, когато Ойер реализира още веднъж за Пройсен, но после Кайзерслаутерн не допусна промяна в резултата и си тръгна с трите точки.

Промоция в Първа Бундеслига директно печелят първите два отбора в класирането, а третият играе бараж.