Кайзерслаутерн с класика над Карлсруе, Чернев не игра

Кайзерслаутерн спечели с класическото 3:0 домакинството си на Карлсруе от 26-ия кръг на Втора Бундеслига. Това бе ценен успех за домакините на "Фритц Валтер Щадион" срещу пряк конкурент в битката за елита. Българският защитник Атанас Чернев остана неизползвана резерва.

"Лаутерите" поведоха още в 3-тата минута с гол на Самих Шахин, а в 14-ата минута Мергим Бериша удвои. Крайното 3:0 пък бе оформено в добавеното време на двубоя след точен изстрел на Махир Емрели.

С този успех Кайзерслаутерн заема 7-ото място във временното класиране с 40 точки. Карлсруе е на 8-ата позиция с 34 точки.