Кайзерслаутерн с класика над Карлсруе, Чернев не игра

Кайзерслаутерн спечели с класическото 3:0 домакинството си на Карлсруе от 26-ия кръг на Втора Бундеслига. Това бе ценен успех за домакините на "Фритц Валтер Щадион" срещу пряк конкурент в битката за елита. Българският защитник Атанас Чернев остана неизползвана резерва.

"Лаутерите" поведоха още в 3-тата минута с гол на Самих Шахин, а в 14-ата минута Мергим Бериша удвои. Крайното 3:0 пък бе оформено в добавеното време на двубоя след точен изстрел на Махир Емрели.

С този успех Кайзерслаутерн заема 7-ото място във временното класиране с 40 точки. Карлсруе е на 8-ата позиция с 34 точки.

Вратарска грешка подари победата на Щутгарт над РБ Лайпциг

Джаспър и компания громят в Сърбия

Кифисия с Алекс Петков се завърна към победите

От Испания и Аржентина обясниха за отмяната на „Финалисима“

Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

Бивши играчи на Барселона вкараха головете на Бетис - Селта

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

