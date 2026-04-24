Гуардиола даде информация за Родри и разкри кои са любимите му моменти на “Уембли”

Манчестър Сити ще бъде без Родри в утрешния полуфинал за ФА Къп срещу Саутхамптън. Това разкри мениджърът на “гражданите” Джосеп Гуардиола на днешната си пресконференция.

"Родри е по-добре, но няма да вземе участие утре, защото не искаме да поемаме риск. Не знам още дали ще е готов за двубоя с Евертън. Не искаме да рискуваме, защото ако се контузи, ще го загубим за следващите пет мача. А Родри е толкова важен".

Гуардиола за пореден път бе запитан дали има идея кога ще напусне Манчестър Сити, но отново отказа да отговори на този въпрос: “Не, нямам идея. Живея ден за ден. Числата са си числа. Отново сме на полуфинал и ще се опитаме да спечелим. Утре ще бъде фантастичен ден. Това, че Саутхамптън елиминира Фулъм и Арсенал, говори само за себе си. Те имат добър ритъм. За тях това е страхотна възможност да стигнат до финала”.

“С изключение на Диаш, Родри и Гвардиол, останалите са здрави, така че ще е по-лесно да направим ротации. Въпросът е кои ще бъдат готови да играят 90 минути, а може би и продължения, защото вече минутите се натрупаха при доста от играчите”, добави испанецът по отношение на ротациите.

Гуардиола разкри и кои са любимите му спомени от “Уембли”: "Да спечелим първата Шампионска лига с Барселона беше толкова важно. Наистина важно. И разбира се, Шампионската лига срещу Ман Юнайтед също. Беше хубаво и когато спечелихме ФА Къп срещу Манчестър Юнайтед. Това ни даде шанс за требъл преди финала в Истанбул".

Снимки: Imago