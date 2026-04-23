Гуардиола: Можем и по-добре, но важното е, че сме на върха

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола остана доволен от победата с 1:0 над Бърнли. Това бе един от най-важните мачове за "гражданите" през сезона, тъй като след този успех те се изравниха по точки с Арсенал и дори оглавиха временното класиране.

„Имахме шансове. Създадохме много. Направихме всичко възможно след тежкия мач преди три дни. Беше изтощително, не беше лесно. Изиграхме добър двубой, в който просто пропуснахме няколко гола. Не бях разочарован от представянето ни през втората част, защо да бъда? Спечелихме три точки, на върха сме в класирането. Разбира се, можем и по-добре, но момчетата дадоха всичко от себе си“, заяви Гуардиола.

Той смята, че днес отборът му е играл по-добре, отколкото в дербито с Арсенал.

„Не съм съгласен. Днес се представихме по-добре по отношение на създадените шансове, отколкото в неделя. Арсенал са изключителни, но самото ни представяне днес беше наистина добро“, допълни специалистът.

След това той коментира битката за титлата до края на сезона.

„Остават пет мача, това е Премиър лийг. Пет мача, а в събота ни предстои полуфинал за ФА Къп. След това ще се подготвяме за следващите срещи. Имаме голяма възможност да изиграем четири поредни финала. Може би ще се наложи да направим промени. Накрая бяхме малко уморени, но сме готови“, каза още испанецът.

Накрая той коментира и контузията на Родри и времето за възстановяване: „Все още не знам. Следим състоянието му ден за ден“.

