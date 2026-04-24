В Италия мечтаят за напълно нов проект, който да се оглави от Гуардиола

Шефовете на италианския футбол проучват сензационната възможност да назначат Джосеп Гуардиола начело на националния отбор, съобщава ексклузивно вестник “Марка”. “Адзурите” останаха без селекционер след краха в плейофа срещу Босна и Херцеговина, който доведе до това четирикратните световни шампиони да пропуснат трето поредно световно първенство. Именно поради тази причина се обмисля кардинална промяна в стратегията на местната федерация и назначаването не просто на селекционер, а на глобална футболна фигура, която би могла да допринесе значително за изграждането на изцяло нов проект и модел за развитие на местния футбол.

Самият Гуардиола все още има година от своя договор, но от месеци текат спекулации, че може и да напусне Манчестър Сити през лятото. Самият каталунец продължава да дава уклончиви отговори на въпросите относно бъдещето си и да не заема категорична позиция дали ще остане. “Марка” допълва, че основната пречка пред назначаването на бившия наставник на Барселона и Байерн начело на Италия би била заплатата му. Мениджърът получава огромна заплата от около 25 милиона евро на “Етихад”, сума, която категорично не е във възможностите на италианската федерация.

Дори Роберто Манчини, който донесе европейската титла през 2021 година, получава по около 3 милиона евро в пиковия момент начело на тима. Има едно изключение и то е работата на Антонио Конте. Настоящият треньор на Наполи, който също е сред спряганите имена за селекционер, получава значително по-сериозна заплата, но по-голямата част е поета от корпоративен спонсор. Именно и в момента се разглежда подобна възможност.

Смята се, че самият Гуардиола би бил склонен да разгледа подобна възможност. Бившият полузащитник игра в Серия А с екипите на Бреша и Рома и винаги е заявявал своето възхищение от местния футбол. Той от години е свързван и с различни национални отбори, като най-често е бил пращан начело на Бразилия. Мястото при “селесао” в момента е окупирано от Карло Анчелоти и не се смята, че той ще го освободи след Мондиал 2026.

Снимки: Gettyimages