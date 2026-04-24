Трафърд: Не играех много и през лятото трябва да взема решение

Вратарят Джеймс Трафърд заяви, че завръщането му в Манчестър Сити през настоящия сезон не се е получило така, както се е надявал, след като установил, че възможностите му за игра в първия отбор са ограничени с пристигането на Джанлуиджи Донарума. Възпитаник на юношеската академия на Сити, Трафорд записа 29 мача без допуснат гол от участието си в общо 45 мача за Бърнли в Чемпиъншип през миналия сезон, преди да се завърне при шампионите във Висшата лига през юли. Англичанинът бе титуляр в първите три двубоя от Премиър лийг, но след това беше ограничен предимно до участия в срещите за Купата на Футболната асоциация и Купата на лигата, след като националният страж на Италия Донарума подписа договор в последния ден на трансферния прозорец.

„Очевидно имаше доста колебания през целия сезон, защото не играх много и очевидно предстои решение, което трябва да взема през лятото“, коментира английският вратар пред BBC Sport. „Всички винаги мислят, когато вземат решения за най-добрия възможен сценарий, а очевидно това не беше така, но аз просто се опитах или да се подобрявам всеки ден, или просто да остана позитивен, да се опитвам да остана щастлив“, обясни Трафърд.

Въпреки ограничените възможности за изява в Манчестър Сити, той дебютира за националния тим на Англия през март в приятелски мач срещу Уругвай и се надява да бъде включен в състава на селекционера Томас Тухел за Световното първенство.

„Очевидно искам да се опитам да вляза в отбора. Това ще бъде страхотно преживяване за мен. Ще бъде брилянтно, но междувременно не мога да направя нищо“, добави той.

Сити се изправя срещу Саутхамптън в полуфиналите на турнира ФА Къп в събота.

Снимки: Gettyimages