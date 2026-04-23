Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  Гуардиола: Съжалявам за Росиниър, аз съм голям късметлия

Гуардиола: Съжалявам за Росиниър, аз съм голям късметлия

  • 23 апр 2026 | 10:40
  • 768
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола изрази съжаление за уволнението на колегата си Лиъм Росиниър, който беше освободен от Челси след едва 107 дни. Той също така за пореден път подчерта какъв късметлия е, че е начело именно на „гражданите“.

Челси уволни Росиниър след едва 107 дни начело на клуба

„Толкова много съжалявам. Доста съм убеден, че той е подходящ мениджър за това ниво. Винаги когато това се случи, аз се замислям какъв късметлия съм. Преди 10 години избрах правилния клуб с невероятна йерархия и прекрасни изпълнителни и спортни директори. Постоянството и доверието на хората, с които работя тук, са невероятни. Толкова голям късметлия съм“, коментира Гуардиола на пресконференцията си след снощната победа с 1:0 над Бърнли.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Виж всички

