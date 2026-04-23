Гуардиола: Съжалявам за Росиниър, аз съм голям късметлия

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола изрази съжаление за уволнението на колегата си Лиъм Росиниър, който беше освободен от Челси след едва 107 дни. Той също така за пореден път подчерта какъв късметлия е, че е начело именно на „гражданите“.

Челси уволни Росиниър след едва 107 дни начело на клуба

„Толкова много съжалявам. Доста съм убеден, че той е подходящ мениджър за това ниво. Винаги когато това се случи, аз се замислям какъв късметлия съм. Преди 10 години избрах правилния клуб с невероятна йерархия и прекрасни изпълнителни и спортни директори. Постоянството и доверието на хората, с които работя тук, са невероятни. Толкова голям късметлия съм“, коментира Гуардиола на пресконференцията си след снощната победа с 1:0 над Бърнли.

🚨 Pep Guardiola on Liam Rosenior's sacking at Chelsea: “I'm so sorry. I'm pretty sure he's a manager for that level”.



“Always when this happens, always I think about how lucky, again, I am being in the club where I am”.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages