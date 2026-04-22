Бърнли 0:1 Ман Сити, "гражданите" търсят втори гол

Манчестър Сити и Бърнли играят при 0:1 в мач от 34-ия кръг на Премиър лийг. Ерлинг Холанд откри резултата в 6-ата минута.

Първата по-интересна възможност в двубоя дойде още във втората минута, когато Бернардо Силва показа отличните си дрибльорски качества и навлезе в наказателното поле, но ударът му бе блокиран. Домакините отговориха мигновено с пробив на Лум Чауна, който подаде към Джейдън Антъни, но ударът на крилото бе париран от Джанлуиджи Донарума. Бясното темпо в тези начални минути продължи с навлизане от десния фланг на Антоан Семеньо, който намери Райън Шерки. Френският плеймейкър отправи удар от границата на малкото наказателно поле, но там Мартин Дубравка направи феноменално спасяване. Словакът обаче бе безпомощен само минута по-късно, когато Ерлинг Холанд се озова очи в очи с него и реализира елегантно за 0:1.

“Гражданите” се нуждаят от задължителен успех в днешната вечер, който ще ги изравни по точки с водача Арсенал, а при успех с два или повече гола възпитаниците на Джосеп Гуардиола ще излязат като едноличен лидер по голова разлика. Тимът от Манчестър е в серия от два последователни успеха в първенството, а през изминалият уикенд надделя именно над “артилеристите”, което постави отбора в изключително изгодна позиция да атакува върха няколко кръга преди края на сезона. От своя страна домакините от Бърнли са предпоследни и пазят единствено теоретични шансове за своето спасение.

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола прави една единствена промяна в своя тим в сравнение с тима, който постигна победата над Арсенал през уикенда. Раян Аит-Нури заменя получилия травма срещу “артилеристите” Родри. Това означава, че силно представящият се в последно време Нико О’Райли ще бъде преместен да играе в средата на терена, а мястото му отляво на отбраната ще бъде заедно от Аит-Нури. Нико Гонсалес, който бе привлечен именно като заместник на Родри, остава на пейката.

XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri, Bernardo (C), O’Reilly, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Kovacic, Nico, Savinho, Foden



Наставникът на домакините Скот Паркър прави три промени в сред своите титуляри. Джош Лоран, Лум Чауна и Башир Хъмфрис влизат на местата на Флорентино, Маркъс Едуардс и Лесли Угочукву. Възможно е “виненочервените” да бъдат подредени и в схема с трима бранители, а Зиан Флеминг, който вкара деветия си гол през тази кампания срещу Нотингам Форест, ще води атаката на тима.

