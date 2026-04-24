Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

  • 24 апр 2026 | 15:33
  • 269
  • 0

Капитанът на Манчестър Сити Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус за лятото, съобщава Матео Морето. Опитният халф вече обяви, че няма да поднови изтичащия си договор и след края на сезона ще си тръгне като свободен агент.

От “Старата госпожа” са установили връзка с неговия агент Жорже Мендеш, като скоро предстоят нови контакти. Клубът обаче ще има сериозна конкуренция, тъй като ухажорите на португалския национал са много и включват клубове от Западна Европа, Турция, Саудитска Арабия и САЩ. Все пак в Ювентус разчитат, че ще успеят да убедят Силва да приеме именно тяхната оферта, представяйки му конкретен спортен проект. Въпреки това оттам нямат намерението да му предлагат по-висока заплата от тази на настоящата им звезда Кенан Йълдъз, а именно 6 млн. евро на сезон, както пише “Гадзета дело спорт”. Изданието добавя, че 31-годишният играч няма да бърза със своето решение за бъдещето си, тъй като в момента е фокусиран върху преследването на титлата в Премиър лийг със Сити.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

