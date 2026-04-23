Холанд: Само резултатът е от значение, нека бъдем щастливи

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд заяви, че "резултатът е единственото, което има значение", след като "небесносините" постигнаха минимална победа с 1:0 срещу Бърнли в Премиър лийг. Тимът излезе на първо място в класирането, като има равен брой точки с Арсенал, но е с повече отбелязани голове в сравнение с лондончани. Именно норвежецът отбеляза единствения гол, въпреки че гражданите отправиха 28 удара, девет от които в целта.

"Имахме много положения, но съм щастлив, спечелихме и това е най-важното. Всичко е въпрос на победа, независимо как. Ние се опитваме да играем нашия футбол и просто се опитваме да печелим. Това е, от което се нуждаем в начина си на мислене. Не мислете за голове, мислете само за победата. Супер щастлив съм, спечелихме, взехме три точки и както пеят феновете: ние сме на върха на класирането. Така че нека бъдем щастливи", заяви Холанд след мача.

🚨👀 Erling Haaland: “It's all about winning, no matter how”.



“We tried to play our football and just tried to win. That's what you have in your mindset”. pic.twitter.com/eKfsDPWZZM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026

Сити и Арсенал имат по 70 точки от 33 мача и идентична голова разлика от плюс 37, като остават само пет мача до края на първенството. Манчестърци са начело, тъй като са отбелязали с три гола повече от "артилеристите". Следващата среща на състава на Джосеп Гуардиола е със Саутхамптън на полуфиналите във ФА Къп в събота. На 4 май воденият Сити ще играе срещу Евертън в мач от Висшата лига.

