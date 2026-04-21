Неманя Видич: Българите сте като сърбите - гледате повече международен футбол

Вдигналият 15 купи като футболист на Манчестър Юнайтед Немяна Видич е въодушевен от големия интерес към международния футбол у нас. В сряда (22 април) легендарният сърбин ще бъде специален гост на събитието на официалния глобален спонсор на Лига Европа и Лига на конференциите Betano - представяне на трофеите двата турнира.

“Знам, че тук има фенклуб на Манчестър Юнайтед и ще има много запалянковци. Хората тук в България обичат футбола. Както е и при нас в Сърбия, и тук вие гледате повече мачове от чужбина, отколкото от местното първенство. Очаквам да видя много фенове и ще бъде страхотно събитие. Радвам се, че ме повикаха. Тук в България винаги съм се чувствал добре дошъл”, заяви Видич, който беше гост в студиото на Sportal.bg.

