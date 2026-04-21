Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

Един от емблематичните футболисти на Маначестър Юнайтед в ерата на сър Алекс Фъргюсън, Неманя Видич, Неманя Видич гостува в “Гостът на Sportal.bg” посочи най-важните треньорски имена в неговата кариера. Сръбският бранител заяви, че познава не само Димитър Бербатов, с когото играха заедно на “Олд Трафорд”, но и с други емблематични български футболисти. Видич коментира и накратко Младен Кръстаич, с когото заедно играха в националния отбор на Сърбия, а впоследствие Кръстаич имаше не особено ползотворен период начело на българския национален отбор.

"Няколко имена са ключови за моята кариера – Зоран Антониевич, Славолюб Муслин, Сър Алекс Фъргюсън… Човек има моменти, в които има съмнения. Тук трябва да имаш добри наставници, които да ти помогнат. България винаги е била добра страна за нас и за нашите треньори да покажат своите качества. Играл съм и с много български футболисти, с които съм приятел. Идвал съм много пъти тук. Имаме много общо и винаги е приятно. Не съм разговарял с Младен Кръстаич за националния отбор на България и не съм го виждал отдавна. Имахме фантастичен период в националния отбор на Сърбия с него. Мисля си, че в кариерата си на треньор Младен не може да достигне до нивото, което имаше като футболист. Бъдещето е пред него.

Българският футбол се намира в труден период. Спомням си вашия отбор през 1994-та. След това имахме поколението с Бербатов, Стилиян Петров и Божинов. Виждам по-често Стилиян Петров от Божинов и Мартин Петров. Най-добре познавам Стилиян. Те са страхотни момчета с опит и знания. При нас нямаше толкова много футболисти в чужбина за толкова дълго време. Мисля си, че те могат да бъдат полезни за българския футбол със своята креативност. Знаят чужди езици и познават хора. Имате работа да вършите, в Сърбия също имаме проблеми за решаване. Надявам се един ден отново да имаме силни национални отбори. Ние сме такива, че само обещаваме,” заяви Видич.

“Познавам Бербатов много добре. С него говорихме още от времето в Юнайтед какво иска да прави. Още тогава той каза, че ще се върне в България, защото я обича и иска да помага на футбола. Той знаеше, че в България има талант, но не се произвеждат достатъчно играчи. Той милее за български футбол, аз милея за сръбския. Лесно е да се критикува отстрани. Никога не съм харесвал хора, които само критикуват. Затова събрах хора, казах какво мисля. При Берба беше абсолютно същото. Опитахме, не успяхме. Това е отминал период, в бъдеще не знаем какво ще се случи. Никога не е хубаво човек да се зарича. Футболът не зависи само от самия спорт."

Снимки: Imago