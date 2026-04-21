  • 21 апр 2026 | 10:05
Манчестър Юнайтед готви оферта за един от най-големите южноамерикански таланти

Манчестър Юнайтед подготвя официална оферта в размер на 40 милиона евро плюс бонуси за таланта на Палмейрас Едуардо Консейсао. 16-годишният бразилец е считан за един от най-големите таланти на южноамериканския футбол. Манчестър Сити, Барселона и Пари Сен Жермен вече водят активни разговори за него, но “червените дяволи” се опитват да вземат преднина пред конкуренцията, изпращайки официална оферта. Според “Дейли Мейл” всеки момент предложението ще стане факт.

Палмейрас иска да измъкне възможно най-висока сума. Клубът вече е отказал оферта от Нюкасъл в размер на 25 милиона евро плюс 15 милиона под формата на бонуси. Бразилският клуб настоява за твърда сума от минимум 50 милиона плюс сериозни бонуси.

Представители на играча вече са се срещнали с няколко европейски клуба, а семейството му също е посетило Англия и Франция, за да проучи възможностите за бъдещето на талантливия офанзивен халф.

Снимки: Gettyimages

