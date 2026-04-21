Ман Юнайтед подготвя офанзива за защитник на Спортинг

Манчестър Юнайтед е приготвил оферта за централния защитник на Спортинг Лисабон Усман Диоманде. 22-годишният футболист може да напусне португалския си клуб още това лято и на "Олд Трафорд" са решени да го вземат в редиците си.

Очаква се трансферният прозорец да бъде изключително натоварен за „червените дяволи“. В плановете им влиза привличането на двама нови централни полузащитници, както и на ляв бек и атакуващ играч по левия фланг. Въпреки че Манчестър Юнайтед разполага с достатъчно опции в центъра на отбраната и наскоро поднови договора на Хари Магуайър, се смята, че клубът все пак може да привлече нов централен защитник през лятото. Матайс де Лихт продължава да е извън терените заради дълготраен проблем с гърба, а около дългосрочното бъдеще на Лисандро Мартинес на „Олд Трафорд“ също има въпросителни.

Твърди се, че представители на Манчестър Юнайтед са наблюдавали Диоманде по време на реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига между Спортинг и Арсенал на „Емирейтс Стейдиъм“ миналата седмица. Интересът на 20-кратните шампиони на Англия към високия 191 см защитник датира още от времето, когато Рубен Аморим беше начело на португалския тим, и изглежда, че той все още е актуален. Според журналиста Себастиен Видал, Манчестър Юнайтед „преминава в офанзива“ за Диоманде, като се съобщава, че Нюкасъл Юнайтед също проявява сериозен интерес.

Освобождаващата клауза в договора на Диоманде със Спортинг е на стойност 80 милиона евро (69.6 милиона паунда), но се смята, че португалският клуб е готов да го продаде срещу сума от порядъка на 50 милиона евро (43.5 милиона паунда). Националът на Кот д'Ивоар пропусна значителна част от началото на сезона заради мускулен проблем, но към момента има 26 мача за кампанията.

От пристигането си от Мидтиланд през януари 2023 г. Диоманде е изиграл общо 127 мача за Спортинг във всички турнири. Защитникът изглежда готов да направи следващата стъпка в кариерата си към голям клуб, но е малко вероятно Манчестър Юнайтед да няма конкуренция за подписа му, тъй като освен Нюкасъл и други водещи отбори следят ситуацията.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages