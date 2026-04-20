  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Агентът на Левандовски ще има нова среща с шефовете на Барса

Агентът на Левандовски ще има нова среща с шефовете на Барса

  20 апр 2026 | 07:07
Агентът на Левандовски ще има нова среща с шефовете на Барса

Агентът на Роберт Левандовски Пини Захави ще се завърне в Барселона в началото на май, за да се срещне с ръководството на клуба и да обсъди бъдещето на полския нападател. Все още не са водени разговори за финансовите параметри, които тепърва трябва да бъдат уточнени. Нападателят е съгласен да удължи престоя си в каталунската столица с още една година и не е отхвърлил първоначалното предложение на „блаугранас“.

Първата седмица на май се очертава като решаваща за бъдещето на Роберт Левандовски. Според информация на "Mundo Deportivo", агентът на полския голмайстор ще пътува отново до Барселона, за да преговаря за условията по новия договор. Играчът вече е информиран, че клубът му предлага удължаване с още един сезон, като сега предстои да се обсъдят детайлите по контракта. Както вече беше съобщено, предложението е за удължаване до 30 юни 2027 г., като отговорът на Левандовски не е бил отрицателен.

Неговият агент, Пини Захави, ще пристигне в Барселона с намерението да договори предложение, което отговаря на класата на неговия клиент. Очаква се клубът да предложи по-ниски финансови условия в сравнение с настоящия сезон – четвъртият за поляка на „Камп Ноу“ от пристигането му през 2022 г. Важно е да се отбележи, че досегашните разговори между клуба и играча са били съсредоточени върху спортния проект и продължителността на договора, а не върху пари.

Приоритет за Левандовски остава Барселона. В зависимост от развитието на преговорите през следващата седмица, полската легенда може да остане в клуба, за да завърши своя петгодишен период, или ще разгледа някоя от многобройните оферти, които има. Освен интерес от Чикаго Файър и от Саудитска Арабия, най-настоятелни са запитванията от италианската Серия "А", където двата гранда в лицето на Ювентус и Милан проявяват сериозен интерес.

Към момента Левандовски е по-склонен да приеме предложения едногодишен договор от Барса, въпреки че бившият играч на Байерн, който през август ще навърши 38 години, все още трябва да обсъди финансовите условия. В нито един момент той не е отхвърлял предложението на каталунците.

Снимки: Gettyimages

