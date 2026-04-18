Мечтата на Барселона: трима нови + Кансело

Барселона вече оформя стратегията си за предстоящия трансферен прозорец с цел да подсили атаката с централен нападател и крило, да укрепи защитата, както и да задържи Жоао Кансело, пише "Мундо депортиво".

Основният приоритет за позицията на „деветка“ остава Хулиан Алварес, но привличането му изглежда много трудно. Атлетико Мадрид е съсредоточен върху полуфиналите в Шампионска лига и не планира трансфери в краткосрочен план. Това е профилът, който най-много се харесва на Барса, като лимитът за инвестиция е около 100 милиона евро. В клуба са наясно, че в Атлетико ценят играчи на каталунците – споменават се Марк Касадо и Феран Торес – но всяка евентуална сделка ще зависи и от ролята на Apollo Global Management, който има участие в клуба.

Ако Барселона реши да натисне сериозно за трансфера, цената може да стане твърде висока и сделката да се окаже невъзможна, което ще наложи активиране на алтернативи. В този сценарий имена като Виктор Осимен и Душан Влахович пораждат съмнения, въпреки че сърбинът може да стане свободен агент. Най-новото име в списъка е Александър Сьорлот.

В защита голямата цел е Алесандро Бастони (27). Италианският централен защитник е ентусиазиран от възможността да премине в Барселона и е готов да съдейства за осъществяването на трансфера. Разговорите между неговия лагер и клуба се развиват положително, пише "Мундо депортиво", макар в Италия информациите да са коренно различни.

Що се отнася до позицията на крило, ситуацията се върти около Маркъс Рашфорд. Клубът трябва да вземе окончателно решение за привличането му, като финансовият ефект се оценява на около 25 милиона евро на сезон (включително заплата и амортизация). Опцията за откупуване е около 30 милиона.

Паралелно Барса разглежда и други варианти – основно млади играчи с потенциал. Сред тях е Ян Виргили, бивш играч на клуба, за когото Барселона запазва 40% от правата. Силен интерес има и към Виктор Муньос от Осасуна, но евентуална сделка е усложнена, тъй като 50% от трансферната сума би отишла при Реал Мадрид, който има и право да изравни оферта и да блокира трансфера. Въпреки това опцията не е изключена. Играчът има освобождаваща клауза от 40 милиона евро.

Към списъка се добавя и Андреас Шелдерюп, който направи добро впечатление в Шампионската лига с Бенфика. Барселона вече е отправила запитване за норвежеца, който може да бъде привлечен за около 30–40 милиона евро.

Друго име в обсега е Абде Езалзули (26), за когото Барселона има право на обратно изкупуване и 50% от бъдеща продажба от Бетис.

Накрая, случаят с Жоао Кансело остава зависим от финансовите условия. Опцията за закупуване е около 15 милиона евро, но Барселона предпочита да го привлече като свободен агент или с нов наем. Ал-Хилал обаче иска да реализира печалба и не е изключено да прояви интерес към играчи на Барса, включително Касадо.