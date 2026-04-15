Лапорта не издържа: Безсрамници, пускаме нова жалба

Преизбраният президент на Барселона Жоан Лапорта също отправи остри критики към съдийските решения по време на четвъртфиналния сблъсък с Атлетико Мадрид и обяви, че клубът ще подаде нова жалба до УЕФА. Той определи представянето на главния рефер и на системата за видеоповторения (ВАР) в двата мача като „позор“. Още по време на реванша на „Метрополитано“ адвокатът ясно показа недоволството си, а в сряда го изрази и пред медиите по време на посещението си на тенис турнира „Трофео Конде де Годо“.

„На първо място искам да поздравя Атлетико Мадрид, но това не променя факта, че съдийството вчера както на терена, така и от ВАР, беше позорно. Това, което ни причиниха, е нетърпимо. Още в първия двубой не ни отсъдиха чиста дузпа и изгониха наш играч вместо жълт картон, защото Джулиано Симеоне не владееше топката. Червеният картон ни навреди много“, заяви новоизбраният президент.

Той също така обяви, че Барселона отново ще се оплаче на УЕФА. След първия двубой на „Спотифай Камп Ноу“ клубът вече изпрати писмо до организацията, но то не беше уважено.

¡El escándalo desde otro ángulo!!



La norma es clara: ​Si el defensa tiene el brazo en una posición antinatural que hace que su cuerpo ocupe más espacio de forma injustificada antes del desvío, el árbitro podría pitar penalti.



🔍 Penalti robado al Barça pic.twitter.com/BNCFyMuvni — 🔍 (@FCB_lupa) April 14, 2026

Адвокатът подробно анализира всички ситуации, в които според него съдийската бригада е допуснала грешки в ущърб на каталунския тим. „Това беше елиминация, в която съдийските решения силно ни навредиха. В реванша Ерик Гарсия не беше последен в защита, Кунде го покриваше. Съдията показа жълт картон, а ВАР го накара да промени решението си. Голът на Феран беше редовен, дузпата срещу Олмо беше очевидна, а агресията срещу Фермин е нетърпима, защото му разцепиха цялата горна устна, а след това показаха картон на Гави... Момчето страдаше, докато го шиеха, а дори нямаше картон. Това е недопустимо“, каза Лапорта.

Dani Olmo claims to be fouled by Llorente & Koke pic.twitter.com/Nr5KyDJFYc — Roy (@ChiefsLeftHand) April 14, 2026

Освен това Лапорта се оплака, че УЕФА не е приела жалбата, подадена от клуба миналата седмица. Трябва да се припомни, че Барселона изпрати писмо до организацията, в което се посочва, че в първия дуел защитникът на Атлети Марк Пубий играе с ръка в малкото наказателно поле, докато топката е в игра. „Барса иска обяснение защо тази жалба не беше приета. Временният президент Рафа Юсте ми каза, че ще бъде подадена нова жалба, защото случилото се вчера е недопустимо. Имаше решения, които бяха много вредни за интересите на клуба, и искаме да изясним какво ни се случи“, заяви ядосано адвокатът.

Лапорта дори погледна назад и припомни, че и през миналия сезон отборът е бил елиминиран след силен мач срещу Интер. „В първия мач тогава зачетоха гол след предхождащо нарушение срещу Жерард Мартин.“

Адвокатът не се поколеба да отговори и на тези, които обвиняват Барселона, че е облагодетелствана от съдиите. „Те са безсрамници. Да кажеш такова нещо... просто трябва да погледнат тази елиминация в Шампионската лига. Никой не би повярвал“, заяви той.

