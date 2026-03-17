  3. Лапорта разкри плановете си за Флик, Левандовски и Рашфорд

Лапорта разкри плановете си за Флик, Левандовски и Рашфорд

  • 17 март 2026 | 12:13
  • 2700
  • 0
Лапорта разкри плановете си за Флик, Левандовски и Рашфорд

Жоан Лапорта, който току-що беше преизбран за президент на Барселона, обяви, че съвсем скоро клубното ръководство може да обяви новия договор на треньора на тима Ханзи Флик. Идеята е сега той да преподпише до 2028, въпреки че самият Лапорта вижда германеца на "Камп Ноу" за доста по-дълъг период. Настоящият му контракт е до 2027-а.

Какво означава преизбирането на Лапорта за бъдещето на Ханзи Флик начело на Барселона?
Какво означава преизбирането на Лапорта за бъдещето на Ханзи Флик начело на Барселона?

“Сегашният борд може да поднови договора на Флик. Искаме да го подновим до 2028 година, давайки му едногодишен гратисен период всяка година. Това е решение, което взеха Ханзи, Юсте и Деко. Много бих искал той да поднови. Тази хармония, която той има с отбора, е много важна. Мисля, че е възможно да остане в Барса още пет години. Той е млад мъж, с много енергия и е щастлив в града”, заяви Лапорта в интервю за RAC1.

Президентът добави, че иска Деко също да остане и да продължи да изпълнява ролята на спортен директор: "Надявам се и Деко да иска да продължи. Той е сдържан, интровертен човек, щастлив с работата си, страда много, има силен характер. Те се разбират много добре и се уважават като хора.“

Лапорта увери, че неговото желание е и Роберт Левандовски да остане в отбора:

"В случая с Левандовски, бих искал да остане, ако той самият иска. Идеята на Деко е да продължим договора му. Той го заслужава. Дойде в много трудна ситуация за нас и ни помогна много. Ако иска да остане, бихме искали да продължи. Той прие ролята да се ротира Феран Торес. С двамата позицията на централния нападател в добре покрита", добави Лапорта.

За казуса с Маркъс Рашфорд президентът призна, че клубът иска да задържи англичанина, но явно ще се опита да предоговори по-изгодни условия за това с Манчестър Юнайтед. В договора за наем на нападателя има опция за закупуването му срещу 30 милиона евро.

"Маркъс се справя много добре, направи много асистенции и вкара голове и се надяваме, че ако играе срещу Нюкасъл, ще ни помогне да преминем в следващата фаза. Ще се опитаме да преговаряме с Манчестър Юнайтед и да изпробваме операция, която да не натоварва сериозно клуба.“

