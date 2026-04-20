  3. Фермин Лопес тренира, но с маска

  • 20 апр 2026 | 06:26
Фермин Лопес поднови тренировки. Възпитаникът на школата на Барселона се завърна на тренировъчното игрище в неделя след тежкия удар, който получи от Хуан Мусо на „Метрополитано“ в мача с Атлетико Мадрид, и вече гледа към предстоящия двубой със Селта в сряда.

22-годишният талант беше играчът, който пострада най-много след отпадането от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид миналия вторник. В неговия случай последствията бяха както психически, така и физически след силния удар в лицето, нанесен му от вратаря на „рохибланкос“ Мусо при едно излизане, което предизвика обилно кървене от устата. Въпреки това Фермин остана на терена и даде всичко от себе си, докато Ханзи Флик не реши да го замени през второто полувреме.

Положителната новина за Барса е, че в неделя младокът най-накрая излезе на тренировъчното игрище след тежкия сблъсък с Мусо, с поглед към мача със Селта в сряда. Той обаче го направи със специално изработена маска, която да предпазва лицето му, тъй като все още има последствия от силния удар. Трябва да се отбележи, че маската не е същата като тази, която Левандовски носеше наскоро, за да се възстанови от фрактура на скулата.

Не бива да се забравя, че доктор Планас трябваше да го зашие в съблекалнята на стадиона на Атлетико, а болката, която изпита футболистът от Уелва, беше изключително силна. Наложи се дори двама съотборници да го държат, докато му правят шевовете. Трябва да припомним също, че Фермин пристигна за мача в Мадрид с рана на челото, получена след удар с бутон от съотборник по време на тренировка преди първия двубой, изигран на „Камп Ноу“.

От друга страна, Марк Бернал все още не е тренирал на трева в неделя. Той продължава да се възстановява от тежкото навяхване на глезена, което получи в последния шампионатен мач срещу Атлетико Мадрид.

