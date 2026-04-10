Левандовски търси изход от Барселона, Милан и Юве са варианти

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски се е предложил на Милан, твърдят на днешните си страници авторитетните издания "Марка" и "Гадзета дело Спорт". Договрът на полското острие с каталунците изтича и към този момент той все още не е подновен, макар разговори между двете страни да има.

Журналистката Алесандра Гоцини информира, че агентите на играча работят усилено, за да облекат Левандовски в екипа на „росонерите“, като същевременно отбелязва, че и от Ювентус също са проявили интерес към голмайстора. Нападателят търси ново голямо предизвикателство, а Милан се стреми към възраждане на международната сцена, което прави клуба привлекателна дестинация. "Росонерите" са трети в класирането и са все по-близо до гарантиране на място в Шампионската лига през следващата кампания.

Бившо крило на Ювентус: Левандовски би бил перфектен за отбора

„Да се каже, че Левандовски се предлага, е неточно; той без съмнение търси ново важно предизвикателство. Милан, който се стреми към завръщането си на международната сцена, отново е един от тези клубове: затова Роберт реши да направи крачка напред. В Италия Ювентус, който отдавна проявява интерес, също може да бъде вариант“, обяснява Гоцини.

Въпреки че заплатата на Левандовски остава висока, от Милан вече търсят варианти, за да задоволят изискванията на Левандовски. В случай на споразумение, клубът ще може да привлече нападателя като свободен агент, без да плаща трансферна сума. В Италия отчитат факта, че през настоящата кампания полският нападател е отбелязал повече голове в Ла Лига (12), отколкото Леао (9) и Пулишич (8) – настоящите водещи реализатори на Милан.

