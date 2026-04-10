Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
Левандовски търси изход от Барселона, Милан и Юве са варианти

  • 10 апр 2026 | 10:59
  • 690
  • 1

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски се е предложил на Милан, твърдят на днешните си страници авторитетните издания "Марка" и "Гадзета дело Спорт". Договрът на полското острие с каталунците изтича и към този момент той все още не е подновен, макар разговори между двете страни да има.

Журналистката Алесандра Гоцини информира, че агентите на играча работят усилено, за да облекат Левандовски в екипа на „росонерите“, като същевременно отбелязва, че и от Ювентус също са проявили интерес към голмайстора. Нападателят търси ново голямо предизвикателство, а Милан се стреми към възраждане на международната сцена, което прави клуба привлекателна дестинация. "Росонерите" са трети в класирането и са все по-близо до гарантиране на място в Шампионската лига през следващата кампания.

Бившо крило на Ювентус: Левандовски би бил перфектен за отбора
„Да се каже, че Левандовски се предлага, е неточно; той без съмнение търси ново важно предизвикателство. Милан, който се стреми към завръщането си на международната сцена, отново е един от тези клубове: затова Роберт реши да направи крачка напред. В Италия Ювентус, който отдавна проявява интерес, също може да бъде вариант“, обяснява Гоцини.

Въпреки че заплатата на Левандовски остава висока, от Милан вече търсят варианти, за да задоволят изискванията на Левандовски. В случай на споразумение, клубът ще може да привлече нападателя като свободен агент, без да плаща трансферна сума. В Италия отчитат факта, че през настоящата кампания полският нападател е отбелязал повече голове в Ла Лига (12), отколкото Леао (9) и Пулишич (8) – настоящите водещи реализатори на Милан.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Пореден скандал в Италия! Опитват да отменят продажбата на "Джузепе Меаца"

Пореден скандал в Италия! Опитват да отменят продажбата на "Джузепе Меаца"

  • 10 апр 2026 | 08:01
  • 3222
  • 1
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 4351
  • 2
Барселона и Ман Юнайтед подновяват преговорите за Рашфорд

Барселона и Ман Юнайтед подновяват преговорите за Рашфорд

  • 10 апр 2026 | 07:05
  • 2008
  • 1
Челси опитва да изпревари конкуренцията за защитник на Нотингам

Челси опитва да изпревари конкуренцията за защитник на Нотингам

  • 10 апр 2026 | 06:23
  • 1753
  • 1
Френки де Йонг е готов за дербито с Еспаньол

Френки де Йонг е готов за дербито с Еспаньол

  • 10 апр 2026 | 05:59
  • 1100
  • 0
Конте и Де Лаурентис решават бъдещето на треньора след края на сезона

Конте и Де Лаурентис решават бъдещето на треньора след края на сезона

  • 10 апр 2026 | 05:27
  • 1368
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 12585
  • 50
Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 151244
  • 578
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 3799
  • 8
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 44336
  • 35
ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

  • 10 апр 2026 | 07:46
  • 3411
  • 0
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 4351
  • 2