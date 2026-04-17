Барселона: Съдийските грешки ни нанесоха тежки щети

Временният президент на Барселона Рафа Юсте обясни в петък официалната жалба, която клубът е подал до УЕФА. Причината са съдийските решения и намесите на ВАР в двата четвъртфинални мача от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. Ръководството на каталунците е силно възмутено от някои отсъждания по време на елиминацията, които според тях са предопределили крайния изход. “Блаугранас” отпаднаха с общ резултат 2:3.

„Искахме да подадем официална жалба до УЕФА заради станалото. Става въпрос за сериозни грешки, които изложихме в това становище и които според нас не отговарят на футболните правила. Те ни нанесоха тежки икономически и спортни щети, поради което изразяваме възмущението си пред УЕФА“, обясни Юсте.

„Правим го и от конструктивна гледна точка. Въпреки отпадането искахме да изразим пред УЕФА, че нещата трябва да се правят по-добре. Смятаме, че в днешно време, при наличието на шестима съдии на един мач, не може да се допускат толкова много грешки. Вярваме, че това нанася голяма вреда на футбола. Не разбираме как очевидни ситуации, при наличието на ВАР, не се отсъждат така, както смятаме, че трябваше да бъдат отсъдени“, добави изпълняващият длъжността президент.

В писмената си жалба Барселона не е навлязъл в подробности за конкретните ситуации, които смята за ощетяващи. Преизбраният президент Жоан Лапорта обаче ги посочи в сряда: червените картони на Кубарси и Ерик Гарсия, вероятна дузпа срещу Олмо, отмененият гол на Феран Торес и единоборството между Фермин и Мусо. Трябва да се отбележи, че Барселона вече беше изпратил една жалба до УЕФА след първия мач, тъй като смяташе, че защитникът на Атлетико Марк Пубий е играл с ръка в малкото наказателно поле, когато играта вече е била подновена. Тогава организацията отхвърли претенциите.

Въпреки отпадането Рафа Юсте изрази гордост от представянето на Барселона. „Винаги трябва да гледаме напред. Едно е да защитаваме нашата институция и членовете на клуба, друго е да гледаме към бъдещето. Отборът беше много засегнат, защото даде всичко от себе си. Показаха брилянтен футбол с много млад състав, която е повод за гордост. Сега е време да продължим напред и да се съсредоточим върху Ла Лига“, каза той.

Освен това Юсте подчерта, че феновете са аплодирали футболистите, въпреки че не са успели да преминат четвъртфиналите – нещо, което не се е случвало отдавна. „Има огромно единение между отбора и привържениците, каквото не е имало от много време. Това е млад отбор, силно ангажиран с клуба, и съм убеден, че скоро ще вдигне Шампионската лига“, завърши той.