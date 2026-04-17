Барселона насочи интереса си към свой кошмар

От Барселона са насочили вниманието си към нападателя на Атлетико Мадрид Александър Сьорлот, твърди журналистът Матео Морето. Снажният норвежец има 17 попадения през сезона, но така и не може да се каже, че е титуляр в сметките на Диего Симеоне. На “Камп Ноу” са впечатлени от ефективността на футболиста, който може да се превърне в наследник на Роберт Левандовски, чийто контракт изтича през лятото.

Освен това каталунците имат и друг стимул да искат Сьорлот в състава си: той е особено опасен срещу Барса със седем гола и три асистенции в 15 двубоя срещу шампионите. Само в изминалите битки в Шампионската лига той вкара единия от головете за успеха на своя тим с 2:0 като гост в първия мач, а след това изкара червения картон на Ерик Гарсия в реванша.

И все пак на масата стои въпросът със сумата за евентуална сделка с Атлетико. Скандинавецът има договор до 2028 година, което не е добра новина за Барселона. През изминалите месеци се появиха информации за интерес към Сьорлот от страна на Ювентус, Нюкасъл и Фенербахче.

За него Атлетико плати 32 млн. евро на Виляреал през лятото на 2024 г. Освен това той бъде на Мондиала през лятото, което може да вдигне цената му при добро представяне с екипа на Норвегия.

Пеп Гуардиола: Ако спечелим титлата през този сезон, няма да е най-великото ни постижение

УЕФА успокои Италия за Евро'32, но предупреди Милано и Неапол

Гьозтепе се готви да продаде голмайстора на Мъри за близо 20 млн. евро

Хау: Искам да правя това, което е правилно за клуба. Ако то е да си тръгна, няма проблем да го направя

Атлетико Мадрид не може да спечели ШЛ, убеден е Тони Кроос

Аржентинската асоциация не приема обвиненията, от които потърпевш е и Меси

Гледайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Втора лига на живо: играят се два мача

