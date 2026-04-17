Барселона насочи интереса си към свой кошмар

От Барселона са насочили вниманието си към нападателя на Атлетико Мадрид Александър Сьорлот, твърди журналистът Матео Морето. Снажният норвежец има 17 попадения през сезона, но така и не може да се каже, че е титуляр в сметките на Диего Симеоне. На “Камп Ноу” са впечатлени от ефективността на футболиста, който може да се превърне в наследник на Роберт Левандовски, чийто контракт изтича през лятото.

Освен това каталунците имат и друг стимул да искат Сьорлот в състава си: той е особено опасен срещу Барса със седем гола и три асистенции в 15 двубоя срещу шампионите. Само в изминалите битки в Шампионската лига той вкара единия от головете за успеха на своя тим с 2:0 като гост в първия мач, а след това изкара червения картон на Ерик Гарсия в реванша.

И все пак на масата стои въпросът със сумата за евентуална сделка с Атлетико. Скандинавецът има договор до 2028 година, което не е добра новина за Барселона. През изминалите месеци се появиха информации за интерес към Сьорлот от страна на Ювентус, Нюкасъл и Фенербахче.

За него Атлетико плати 32 млн. евро на Виляреал през лятото на 2024 г. Освен това той бъде на Мондиала през лятото, което може да вдигне цената му при добро представяне с екипа на Норвегия.