Бившо крило на Ювентус: Левандовски би бил перфектен за отбора

Бившота крило на Ювентус Дъглас Коща препоръча клуба на някогашния си съотборник в Байерн (Мюнхен) Роберт Левандовски, чийто договор с Барселона изтича през лятото. Бразилецът също така коментира настоящата ситуация на “Старата госпожа” и си припомни своя период в отбора.

“Скоро ще се върна на “Алианц Стейдиъм”, но засега гледам Ювентус само по телевизията. Знам колко трудно е да играеш за подобен клуб. Има и тежки моменти, в които трябва да има сплотеност. Също така има и голямо напрежение. Но Ювентус винаги ще бъде Ювентус и съм убеден, че скоро ще се върнат в борбата за трофеи. Лучано Спалети много ми харесва и доста пъти съм играл срещу негови отбори. Обичам треньори, които предприемат рискове и винаги се опитват да са проактивни. Той има стил на игра, който наистина харесвам. Да, не отричам, че щеше да ми хареса той да ми беше наставник.

Най-трудният период от кариерата ми беше именно в Юве. Печелих трофеи и имах някаква наслада, но беше изтощително да се справям с контузиите, особено през последните няколко месеца. Тогава прекарах повече време в лазарета, отколкото на терена, така че ми беше тежко. Маурицио Сари беше брилянтен и наистина го ценях. Той беше вманиачен в притежанието на топката и имаше атакуващ манталитет. Масимилиано Алегри обаче също ми харесваше. Когато бях в добра форма, контраатаките на Ювентус бяха опустошителни. Разбивахме защитите и можехме да нанесем щети във всеки един момент. През 2023 година бях близо до завръщане в Ювентус. Дори говорих с Леонардо Бонучи, като предложих своите услуги, надявайки се, че все още можех да помогна. Клубът обаче реши да продължи напред. Въпреки това аз си оставам фен на Ювентус.

"Juventus could really do with Lewandowski: he scores goals in every possible way, he'll keep doing so for many years to come, and i'll tell him he should wear the Juventus jersey. For me, Juventus is a truly great club; I'm a Juve fan through… — JuveFC (@juvefcdotcom) March 30, 2026

Дали Кенан Йълдъз би имал място в моя Ювентус? Разбира се, винаги има място за силни играчи. Когато някой е добър, той е такъв във всеки отбор. Йълдъз е талантлив, така че да, би могъл да играе във всеки Ювентус от всяка ера. Дали бих препоръчал Ювентус на Левандовски? Роберт вкарва голове по всякакъв начин. Той би бил полезен на Ювентус и през целия ми живот бих го посъветвал за облече черно-бялата фланелка. Той вкарва навсякъде и ще го прави още много години. Би бил перфектен за “бианконерите”. Те обаче вече си имат един страхотен играч в атака. Имам предвид Душан Влахович. Той все още има поле за подобрение, като е на подходяща възраст. Неговото завръщане на необходимото ниво ще бъде ключово в надпреварата за топ 4. Той разполага с всичко нужно, за да изведе Юве до Шампионска лига”, коментира настоящият играч на четвъртодивизионния Киево в интервю за “Тутоспорт” .

