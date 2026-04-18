Ханзи Флик настоява Барса да смени подхода си на трансферния пазар

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик е очертал ключовите задачи пред клуба за предстоящия летен трансферен прозорец, като е поставил акцент върху необходимостта от балансиран състав за успешно представяне в Шампионската лига, съобщава каталунското издание "Спорт".

Германският специалист е доволен от работата на академията „Ла Масия“ и от прогреса на младите играчи. Въпреки това той смята, че на отбора му липсват футболисти на възраст между 26 и 28 години, които са способни да поемат лидерска роля.

По мнението на Флик, именно такива играчи трябва да се превърнат в свързващото звено между младостта и по-опитните изпълнители. Това е от особена важност в контекста на борбата за триумф в Шампионската лига – трофей, който Барса преследва без успех от 2015 г. насам. Същевременно наставникът е на мнение, че настоящите представители в тази възрастова група в тима все още не отговарят на необходимото ниво и не демонстрират достатъчно лидерски качества.

Идеята е Барселона да се подсили с футболисти, които не само ще повишат общото ниво на отбора, но и ще донесат шампионски манталитет и способност да водят съотборниците си след себе си.

Паралелно с това клубът води преговори за удължаване на договора на самия Флик. Наскоро агентът на специалиста Пини Захави посети Барселона, където страните са постигнали устна договорка за продължаване на споразумението до 2028 г. Очаква се официалното подписване да се състои след края на сезона в Ла Лига.

Снимки: Gettyimages