Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ханзи Флик настоява Барса да смени подхода си на трансферния пазар

Ханзи Флик настоява Барса да смени подхода си на трансферния пазар

  • 18 апр 2026 | 06:34
  • 1313
  • 1
Ханзи Флик настоява Барса да смени подхода си на трансферния пазар

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик е очертал ключовите задачи пред клуба за предстоящия летен трансферен прозорец, като е поставил акцент върху необходимостта от балансиран състав за успешно представяне в Шампионската лига, съобщава каталунското издание "Спорт".

Германският специалист е доволен от работата на академията „Ла Масия“ и от прогреса на младите играчи. Въпреки това той смята, че на отбора му липсват футболисти на възраст между 26 и 28 години, които са способни да поемат лидерска роля.

По мнението на Флик, именно такива играчи трябва да се превърнат в свързващото звено между младостта и по-опитните изпълнители. Това е от особена важност в контекста на борбата за триумф в Шампионската лига – трофей, който Барса преследва без успех от 2015 г. насам. Същевременно наставникът е на мнение, че настоящите представители в тази възрастова група в тима все още не отговарят на необходимото ниво и не демонстрират достатъчно лидерски качества.

Идеята е Барселона да се подсили с футболисти, които не само ще повишат общото ниво на отбора, но и ще донесат шампионски манталитет и способност да водят съотборниците си след себе си.

Паралелно с това клубът води преговори за удължаване на договора на самия Флик. Наскоро агентът на специалиста Пини Захави посети Барселона, където страните са постигнали устна договорка за продължаване на споразумението до 2028 г. Очаква се официалното подписване да се състои след края на сезона в Ла Лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ранен червен картон улесни Милен Желев и Оцелул

Ранен червен картон улесни Милен Желев и Оцелул

  • 18 апр 2026 | 04:18
  • 533
  • 0
Беершот завърши редовния сезон с победа срещу пряк конкурент

Беершот завърши редовния сезон с победа срещу пряк конкурент

  • 18 апр 2026 | 03:42
  • 671
  • 0
Галчев пропусна да се превърне в герой за Железничар

Галчев пропусна да се превърне в герой за Железничар

  • 18 апр 2026 | 03:15
  • 952
  • 0
Киву: Бяхме бавни до почивката, но след първия гол се забавлявахме

Киву: Бяхме бавни до почивката, но след първия гол се забавлявахме

  • 18 апр 2026 | 02:52
  • 848
  • 0
Неймар предложи революционна промяна в правилото за засада

Неймар предложи революционна промяна в правилото за засада

  • 18 апр 2026 | 01:42
  • 4295
  • 2
Вальо Антов се завърна в групата на Монца, а отборът му е все по-близо до Серия "А"

Вальо Антов се завърна в групата на Монца, а отборът му е все по-близо до Серия "А"

  • 18 апр 2026 | 01:10
  • 1195
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
  • 1817
  • 4
Макун се е договорил с турски гранд

Макун се е договорил с турски гранд

  • 18 апр 2026 | 02:05
  • 17139
  • 35
Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад посягат към Купата на краля

Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад посягат към Купата на краля

  • 18 апр 2026 | 07:30
  • 2518
  • 1
Челси посреща Манчестър Юнайтед в сблъсък с огромно значение

Челси посреща Манчестър Юнайтед в сблъсък с огромно значение

  • 18 апр 2026 | 07:00
  • 1597
  • 1
Везенков е реализатор №1 в редовния сезон на Евролигата

Везенков е реализатор №1 в редовния сезон на Евролигата

  • 17 апр 2026 | 23:51
  • 6198
  • 5
Интер се справи с Каляри и предприе нова стъпка към Скудетото

Интер се справи с Каляри и предприе нова стъпка към Скудетото

  • 17 апр 2026 | 23:42
  • 9370
  • 10