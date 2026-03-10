Защо Лапорта иска да поднови договора на Левандовски?

По време на интервю за "Кадена Сер", кандидат-президентът на Барселона Жоан Лапорта разясни причините, поради които клубът желае да удължи договора на Роберт Левандовски. Лапорта поддържа отлични отношения както с полския нападател, така и с неговия агент Пини Захави, с които осъществи трансфера, изиграл ключова роля за спортното възраждане на първия отбор. Още в първия си сезон Левандовски спечели наградата „Пичичи“ за голмайстор на Ла Лига и титлата в първенството под ръководството на Чави Ернандес. Настоящият контракт на поляка е до края на сезона.

Лапорта изтъкна както спортните постижения на полския нападател, така и неговата отдаденост на клуба от самото начало. „Той е играч с огромен талант и когато влезе в ритъм, започва да бележи“, заяви президентът в отговор на въпроса защо иска да поднови договора му. Въпреки че Левандовски вече не е безспорен титуляр, Лапорта няма съмнения в спортните му качества. Съществуват обаче и други мотиви.

„Той дойде в момент, в който не беше лесно да се присъединиш към Барса. И го направи, противопоставяйки се на клуб, на който се възхищавам, като Байерн. Не беше никак лесно, но той показа, че иска да дойде“, припомни президентът за позицията на Левандовски през 2021 г., когато, наред с други неща, той заяви пред "Спорт", че „моята ера в Байерн приключи, няма никаква възможност да остана“.

Освен представянето му на терена, Лапорта подчерта и интеграцията на нападателя в клуба и града. „Той е напълно адаптиран към Барселона, към града, както и цялото му обкръжение.“ Президентът добави още: „Харесвам Роберт във всичко, което прави. Той е прям човек и играч, който е узрял много добре“. Накрая, президентът на Барса разкри, че нападателят има много сериозни предложения от чужбина, особено от Саудитска Арабия. Въпреки това желанието на футболиста е да продължи кариерата си на „Камп Ноу“. „Той има оферти от Арабия, и то много сериозни, но иска да остане тук“, заключи Лапорта.

