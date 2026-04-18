Лошата серия за Кишварда и Тонислав Йорданов продължава

Лошата серия на отбора на Кишварда продължи и в 30-ия кръг на унгарското първенство. Той загуби с 1:2 гостуването си на МТК Будапеща и вече пет поредни мача не е усещал вкуса на успеха. Българският нападател Тонислав Йорданов се завърна сред титулярите, но не се представи особено силно и бе заменен още на полувремето.

МТК Будапеща поведе в 24-тата минута с попадение на Ищван Атрок, а в 89-ата минута ветеранът Кристиан Немет удвои.

Кишварда върна един гол в 91-вата минута чрез Александър Йовичич, но това бе всичко, което гостите успяха да направят.

След тази загуба Кишварда остава на 7-ото място в класирането с 40 точки. МТК Будапеща пък излезе на 9-ата позиция с 35 точки.