Финален ден в Елитната група U15: Левски, ЦСКА и Ботев спорят за призовите места

  • 31 май 2026 | 07:11
Днес ще се изиграе последният, 29-и кръг в Елитната група до 15 години. Лудогорец си гарантира шампионската титла още преди няколко кръга, но битката за разпределението на второто и третото място остава напълно отворена.

Към момента Левски заема втората позиция и дори точка при гостуването си на Спартак (Варна) ще бъде достатъчна, за да си осигури сребърните медали. ЦСКА изостава на три точки от „сините“ и в последния си мач за сезона гостува на Ботев (Пловдив), който също е в борбата за място в топ 3.

Във втората осмица основните въпросителни вече са изчистени. Академик и Добруджа изпадат от елита, като пловдивчани все пак успяха да запишат победа за честта в последния си двубой, надделявайки с 2:1 над Черно море в среща, изиграна вчера.

ака последният кръг ще даде окончателния отговор на въпроса кои отбори ще се качат на почетната стълбичка редом до шампиона Лудогорец и с какво настроение ще бъде сложена точката на сезона в Елитната група до 15 години.

