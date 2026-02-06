Тонислав Йорданов и Кишварда се измъчиха с аутсайдера в Унгария

Кишварда постигна първа победа за календарната година. В среща от 21-вия кръг на унгарското първенство отборът на Тонислав Йорданов надви с 1:0 последния в класирането Казинцбарцикаи. Българският нападател започна като титуляр и беше заменен в 80-ата минута от Филип Пинтер.

Домакините бяха по-добрият отбор и пропуснаха доста положения, преди все пак да стигнат попадение. Негов автор стана Бранимир Ципетич от дузпа в 89-ата минута.

С успеха Кишварда събра 31 точки и заема 6-о място в класирането. Казинцбарцикаи е на дъното с едва 14 точки и ще се бори със зъби и нокти за оцеляването си в елита.

Лидер в Унгария е Дьор с 39 точки, пред Ференцварош с37, Пакш с 36 и Дебрецен с 35.