Тонислав Йорданов не получи шанс при равенство на Кишварда

Кишварда не успя да победи Дебрецен в домакинството си от 29-ия кръг на първенството на Унгария. Срещата завърши без голове - 0:0. Българският нападател на домакините Тонислав Йорданов не получи шанс за изява в този мач и остана неизползвана резерва, въпреки че тимът му видимо изпитваше трудности в предни позиции.

Всъщност гостите създадоха повече голови положения в мача и повече време владееха топката, но и те не намериха пътя към гола.

След това реми Дебрецен е на 3-тото място с 46 точки, докато Кишварда остава на 6-ата позиция с 40 точки.