Кишварда загуби от Ференцварош, Йорданов отново не игра

Кишварда допусна домакинска загуба с 0:1 от шампиона Ференцварош в отложен мач от 5-ия кръг на първенството на Унгария. Българският нападател на домакините Тонислав Йорданов обаче отново не получи шанс за изява и изгледа двубоя от резервната скамейка.

Единственият гол в мача бе реализиран от Бенце Йотвьош, който се разписа от дузпа в 74-тата минута и така донесе успеха на своя тим.

С тази победа Ференцварош оглави класирането с актив от 28 точки, колкото има и втория Дебрецен.

Кишварда пък остава на 5-ата позиция с 23 точки до момента. Любопитното е, че двата тима ще се изправят отново един срещу друг през уикенда.