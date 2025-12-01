Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кишварда
  Тонислав Йорданов пропусна гръмка победа на Кишварда

Тонислав Йорданов пропусна гръмка победа на Кишварда

  • 1 дек 2025 | 00:20
  • 155
  • 0
Тонислав Йорданов пропусна гръмка победа на Кишварда

Кишварда записа гръмка победа с 3:0 в домакинството си на Уйпещ от 15-ия кръг на първенството на Унгария. Българският нападател Тонислав Йорданов обаче не получи шанс за изява и остана на резервната скамейка.

И трите гола за домакините паднаха през второто полувреме. Кристиан Наги откри резултата в 57-ата минута, Бенце Биро удвои в 63-тата, а Браничир Ципетич направи резултата класически в 80-ата минута.

С тази победа Кишварда излезе на 4-тото място с 23 точки в актива си. Уйпещ е 9-и с 16 точки. Водач е Дебрецен с 28 точки.

