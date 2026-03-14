Тонислав Йорданов и Кишварда допуснаха поражение като гост

Отборът на Кишварда загуби с 1:2 гостуването си на Уйпещ от 26-ия кръг на първенството на Унгария. Българският нападател Тонислав Йорданов бе титуляр за гостите и остана на терена 70 минути.

Уйпещ поведе с гол на Барнабаш Беше още в 5-ата минута.

Кишварда успя да реагира и се върна в мача в 26-ата минута след точен изстрел на Бенце Биро.

В 59-ата минута обаче домакините получиха дузпа, а Матия Люич отбеляза от бялата точка и така донесе успеха на своя тим.

Тази загуба остави Кишварда на 5-ото място с 38 точки. Уйпещ вече е 8-и с 33 точки. Водач е Дьор с 50 точки.