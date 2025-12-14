Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Кишварда
  3. Тонислав Йорданов с гол и асистенция при зрелищно реми на Кишварда

Тонислав Йорданов с гол и асистенция при зрелищно реми на Кишварда

  • 14 дек 2025 | 23:14
  • 272
  • 0
Тонислав Йорданов изигра един от най-силните си мачова като футболист на Кишварда. Българският нападател отбеляза първия и асистира за втория гол на своя тим при зрелищното равенство 3:3 в домакинството на Залаегерсег от 17-ия кръг на първенството на Унгария. Той остана на терена 68 минути, преди да бъде заменен.

Йорданов откри резултата в мача още в 4-тата минута, а след това в 8-ата подаде за Мартин Хлумецки, който удвои преднината на домакините.

Последва обаче пълен обрат за гостите след попадения на Ален Скрибек в 18-ата, Макс в 33-ата и Фабрисио Амато в 60-ата минута.

Кишварда все пак се добра до точката в 76-ата минута, благодарение на Левенте Сьор, който оформи крайното 3:3.

Това реми запази позициите на двата тима, които са съседи в класирането. Кишварда и на 6-ото място с 24 точки, а Залаегерсег е 7-и с 23 точки.

