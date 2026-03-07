Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кишварда
  Тонислав Йорданов не влезе при победа на Кишварда

Тонислав Йорданов не влезе при победа на Кишварда

  7 март 2026 | 02:48
Тонислав Йорданов не влезе при победа на Кишварда

Кишварда записа втора поредна победа в унгарското първенство. Тимът на Тонислав Йорданов надви с 1:0 гостуващия Академия Пушкаш, но българският нападател не се появи в игра.

Кишварда стигна до трите точки с автогол на Жолт Наги в 16-ата минута. Опитният защитник прати топката в собствената си врата след остро центриране от корнер.

До почивката, а и след нея, Академия Пушкаш създаде няколко чисти положения, но не можа да стигне до изравнително попадение. Кишварда подходи по-дефанзивно през второто полувреме и постигна целта си да не допусне гол.

В класирането Кишварда е на 4-то място с 38 точки, а Академия Пушкаш е на 6-а позиция с 35 точки. Лидер е Дьор с 49 точки, пред Ференцварош с 46 и Дебрецен с 40.

