Тонислав Йорданов влезе от пейката и спаси Кишварда

Тонислав Йорданов вкра гола за Кишварда при равенството 1:1 срещу Диошдьор от 20-ия кръг на унгарското първенство. Българският нападател се влкючи като резерва в 61-вата минута и малко след това се разписа от дузпа, изравнявайки резултата.

За домакините се разписа Агощин Бенией в 39-ата минута. Халфът влезе като резерва още в началото на мястото на получилия контузия бивш нападател на Бенфика и Атлетико Мадрид Иван Шапонич.

През второто полувреме Кишварда взе инициативата. След час игра гостите получиха дузпа, а Йорданов уверено я реализира и вече има 4 гола през сезона. В последните минути гостите бяха близо до пълен обрат, но изстрел на Шома Новотни срещна гредата.

В класирането Кишварда е на 6-о място с 28 точки. Начело е Дьор с 39, пред Ференцварош с 37. Днес съперникът на Лудогорец в плейофите на Лига Европа надви с 1:0 като гост Пакш и го змести от втората позиция.