  • 7 дек 2025 | 22:45
Ференцварош отново се разправи с Кишварда и Тонислав Йорданов

Ференцварош за втори път победи Кишварда в рамките само на дни. След като през седмицата се наложи с 1:0 като гост в отложен мач от 5-ия кръг, днес шампионът на Унгария бе дори още по-категоричен, записвайки класическо 3:0 над този съперник в двубой от 16-ия кръг. Този път и българският нападател Тонислав Йорданов взе участие в мача, появявайки се като резерва за гостите в 61-вата минута, но и той не промени особено развитието на срещата.

Фради реши всичко още до средата на първото полувреме, когато паднаха и трите гола в мача. Барнабаш Наги откри в 5-ата минута, Бенце Йотвьош удвои от дузпа в 21-вата минута, а крайното 3:0 оформи Деле в 26-ата минута.

С тази победа Ференцварош е едноличен лидер в класирането с актив от 31 точки. Кишварда пък падна до 6-ото място с 23 точки.

