  3. Байерн свали Реал от върха в ранглистите на УЕФА

Байерн свали Реал от върха в ранглистите на УЕФА

  • 17 апр 2026 | 10:52
Байерн свали Реал от върха в ранглистите на УЕФА

С двете си победи над Реал Мадрид и класирането за полуфиналите на Шампионската лига Байерн (Мюнхен) измести кралския клуб от върха в ранглистите на УЕФА. Дълго време 15-кратният шампион на Европа заемаше първото място, но в последните два сезона Реал отпадаше на 1/4-финалите и добавяше съответно по 27 и 24.5 точки към коефициента си. Това се оказа недостатъчно, за да запазят лидерската позиция.

Байерн вече е начело както в ранглистата за последните пет години, така и в тази, която се базира на резултатите от последните 10 сезона. И в двете подредби Реал остава втори, а третата позиция в единия случай е за Ливърпул, а в другия - за Манчестър Сити.

По отношение на класацията за конкретния сезон Арсенал е на първо място с 38.500 точки. Байерн е втори с 38.250 (б.ред - двата отбора завършиха първи и втори в класирането на на основната фаза), а трети е актуалният носител на трофея Пари Сен Жермен. Интересното е, че с победите си в Лига Европа Астън Вила излиза на четвъртата позиция.

