  Артета: Направихме нещо, което никога не е правено в историята на нашия клуб

Артета: Направихме нещо, което никога не е правено в историята на нашия клуб

  16 апр 2026 | 07:38
Артета: Направихме нещо, което никога не е правено в историята на нашия клуб

Микел Артета говори след нулевото равенство на неговия Арсенал със Спортинг (Лисабон), което класира лондончани за 1/2-финалите в Шампионската лига, след като преди седмица бяха победили в португалската столица с минималното 1:0. Те ще играят за втора поредна година във финалната четворка на най-престижния европейски клубен турнир. Нещо, което никога лондонският отбор не е правил.

"Моето послание - да благодаря на играчите. Знам за усилията и отдадеността, които положиха. Има много работа зад това и направихме нещо, което никога не е правено в историята на нашия клуб.

Трябваше да го направим по специален начин. Особено се радвам за феновете, защото те бяха точно зад отбора днес. Ще имаме две магически вечери, едната в Мадрид, а другата тук.

Всички бяха 100% готови, особено в трудните моменти, когато губехме топката при обстоятелства, които не бяха типични за нас. Райс не беше в състояние да играе, но го направи 90 минути на това ниво. Всички залагат всичко, за да допринесат.

Това е огромен момент. За първи път в нашата история, от 140 години насам, да бъдеш част от тези четири отбора е нещо много специално. Трябва да го заслужиш. Трябва да положиш много усилия", каза Артета.

