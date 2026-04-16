Легенда на Арсенал: Очаквам да загубим от Манчестър Сити, отборът е труден за гледане

Бившaта звезда на Арсенал Пол Мърсън смята, че разумът подсказва победа за Манчестър Сити в предстоящия сблъсък с "топчиите". Според него, отборът на Пеп Гуардиола ще надделее с минимален резултат.

„Просто е невероятно как всичко се обърна с главата надолу. Честно казано, не ми го побира умът! Гледаш и си мислиш: „Уау“, сподели Мърсън.

„Поглеждайки назад, победата на Манчестър Сити изглежда като единствения логичен изход. Гледах първите 15 минути от мача на Арсенал със Спортинг в Шампионската лига и веднага казах на сина си: ще бъде 0:0. Просто не виждах как могат да вкарат гол!

„В защита Арсенал е много надежден. Ако не загубят този мач, ще спечелят първенството. Но за Сити равенството не е вариант. Те задължително се нуждаят от победа", продължи Мърсън.

„Не си представям как Арсенал ще успее да спечели всички оставащи мачове, ако в неделя отстъпи на Сити. В момента Арсенал е много труден за гледане. Но играчите трябва да видят и светлата страна. Ако победят Сити, първенството на практика е приключило – те са шампиони. Точно така трябва да се настроят за тази среща", коментира бившият английски национал.

Мърсън предупреди „топчиите“ да не подхождат дефанзивно на „Етихад“.

„Ако Арсенал пристигне на „Етихад“, затвори се в защита и играе за равенство – просто ще ги разкъсат. Ако тръгнат напред и загубят, това поне ще им даде увереност. А представете си, че се наредят пред вратата си и загубят с 0:1? Мисля, че това по никакъв начин няма да им вдъхне самочувствие.

„Само Микел Артета може да каже дали той изисква от играчите да играят по този начин, или те самите под напрежение започват да се крият в черупката си. Освен Деклан Райс, изобщо не виждам някой друг, който наистина да се проявява на терена. Няма скорост, няма устрем, няма желание за влизане в наказателното поле. Изглеждат нервни, а това е много лош момент за такава нервност", сподели Мърсън.

„Не знам в какъв вид ще се появи Арсенал в този мач. Трябва да наложат своята игра. С всички сили се опитвам да намеря аргументи в полза на Арсенал, но ми е изключително трудно. Сърцето ми казва „равенство“, а разумът – „победа за Манчестър Сити“, завърши легендата на "топчиите".