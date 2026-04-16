  Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Играч на Байерн се оплака от Рюдигер

  • 16 апр 2026 | 12:42
Играч на Байерн се оплака от Рюдигер

Байерн (Мюнхен) победи Реал Мадрид с 4:3 в луд мач и се класира за полуфиналите на Шампионската лига. В голямото шоу между двата отбора не се мина и без някои скандали, като след победата бранителят на баварците Йосип Станишич се оплака от инцидент с защитника на испанците Антонио Рюдигер. Хърватинът остана да лежи на тревата след сблъсък с германския национал точно преди гола на Килиан Мбапе за 2:3, а играчите и публиката на Байерн имаха претенции за нарушение, но главният съдия Славко Винчич не видя нищо нередно.

След попадението Рюдигер отиде до Станишич, който все още лежеше на земята с болки и очевидно са били разменени неприятни думи. След мача играчът на Байерн заяви, че е бил обиждан от съперника си: „Според мен такова нещо е недопустимо. Каза точно една дума – и то два пъти. Но можете да го попитате него какво е казал. Може би е достатъчно мъж, за да си признае.“

Хърватският национал на Байерн не пожела да уточни как точно Рюдигер го е обидил. Станишич обясни: „Аз не съм човек, който търси конфликти. И не го приемам лично. Случва се в разгара на битката. За мен въпросът е приключен. Просто смятам, че такова поведение не е редно, без значение дали играем един срещу друг, или се познаваме.“

Това не е първият път, в който Рюдигер е в центъра на скандал. Звездата на Реал Мадрид и преди не е успявал да овладее емоциите си във важни мачове, като многократно е избухвал.

Така например, миналата година във финала за Купата на краля срещу Барселона, загубен с 2:3 от "лос бланкос", той загуби самообладание. Въпреки че вече беше сменен, след фал срещу неговия отбор той хвърли лед към съдията на терена. Наложи се тогава трима души от щаба на Реал да го удържат, докато той крещеше ругатни. Впоследствие той бе наказан сериозно за цели шест мача.

